Legia Warszawa 7-1 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

Niedziela, 7 marca 2021 r. 15:28 Woytek i Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki I ligi futsalu rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa wygrała z zespołem We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 7-1. Do przerwy legioniści prowadzili 4-0. Po tym spotkaniu stołeczna drużyna ma na swoim koncie 40 punktów.



W kolejnym ligowym spotkaniu legioniści zmierzą się z na wyjeździe z FC10 Zgierz. Mecz odbędzie się w sobotę, 13 marca o godzinie 20:00. Kolejne spotkanie na własnym boisku legioniści zagrają za dwa tygodnie - 21 marca o 15:00 zmierzą się z TAF-em Toruń.



Do meczu z We-Metem nasz zespół przystąpił już z Krzysztofem Jaroszem, który z powodu złamanego palca pauzował w ostatnich spotkaniach. Tym razem w kadrze meczowej zabrakło Bartłomieja Świniarskiego, jak również nowego gracza Legii, Mateusza Szaflarskiego. Tuż po rozpoczęciu spotkania w doskonałej sytuacji znaleźli się goście - Błażej Wenta znalazł się przed pustą bramką, ale z bardzo ostrego kąta uderzył tylko w słupek. Legia szybko odpowiedziała bramką Mateusza Olczaka, który po indywidualnej akcji wypracował sobie doskonałą pozycję i pewnym strzałem pokonał bramkarza gości. Chwilę później mogło być już 2-0, jednak Bartosz Stencel w ostatniej chwili zablokował strzał Pawła Tarnowskiego. Nie minęło wiele czasu, a bramka dla stołecznego zespołu jednak padła. Legioniści dobrze wykonali rzut rożny, który Grzegorz Och wykończył skutecznym strzałem. W 7. minucie Paweł Tarnowski otrzymał dobre podanie od Mariusza Milewskiego, ominął rywala i oddał strzał z prawej strony z ostrego kąta, a piłka wpadła do siatki obok niepewnie interweniującego Piotra Kąkola. W 12. minucie przed bramkę drużyny gości zapuścił się bramkarz Tomasz Warszawski. Oddał strzał, który ręką zablokował Stencel. Piłkarz otrzymał za to zagranie drugą i w konsekwencji czerwoną kartkę, a Mateusz Gliński skutecznie wykonał rzut karny. W końcówce pierwszej połowy Mariusz Milewski wykonywał przedłużony rzut karny, jednak uderzył tylko w słupek bramki strzeżonej przez Patryka Labudę. W ostatnich sekundach Krzysztof Jarosz mógł podwyższyć wynik, jednak z bardzo bliskiej odległości trafił w bramkarza.





Po przerwie nastąpiła zmiana w bramce Legii - dobrze spisującego się Tomasza Warszawskiego zastąpił Paweł Wysocki, który zaliczył kapitalny występ w drugiej połowie. Zmiana nastąpiła również w bramce gości. W 23. minucie świetną indywidualną akcją popisał się Mateusz Olczak. Najpierw odebrał piłkę przeciwnikowi, a następnie ładnym strzałem, po rajdzie przez pół boiska, umieścił ją w siatce. W 30. minucie na strzał zdecydował się Adam Grzyb, ale piłka po rękach bramkarza trafiła w poprzeczkę, a dobitka Polakowskiego z najbliższej odległości okazała się niecelna. 3 minuty później z woleja uderzył Milewski, a z najbliższej odległości Olczak dobił strzał kolegi, podwyższając prowadzenie naszej drużyny. W ostatniej minucie honorową bramkę strzelili goście. Legia grała w tym momencie z wycofanym bramkarzem (3,5 min. przed końcem meczu na taki zabieg taktyczny zdecydował się Paweł Juchniewicz), a Radosław Regliński oddał strzał z własnej połowy do pustej bramki, po stracie piłki przez legionistów. 7 sekund przed końcem, grający jako lotny bramkarz Milewski ustalił wynik meczu na 7-1. Bardzo dobrze w drugiej połowie spisywał się rezerwowy golkiper naszej drużyny, Paweł Wysocki.



Do końca sezonu pozostało siedem meczów, a niezwykle istotne spotkanie dla układu tabeli czeka nasz zespół za tydzień w Zgierzu. Później nasz zespół zagra trzy kolejne mecze na własnym parkiecie, kolejno z TAF-em, AZS-em UG i Orlikiem Mosina. Awans do ekstraklasy wywalczy tylko zwycięzca grupy północnej I ligi.



I liga: Legia Warszawa 7-1 (4-0) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

2:29 1-0 - Mateusz Olczak (b.a.)

3:59 2-0 - Grzegorz Och (as. Adam Grzyb)

6:59 3-0 - Paweł Tarnowski (as. Mariusz Milewski)

11:21 4-0 - Mateusz Gliński (rzut karny)

22:23 5-0 - Mateusz Olczak (b.a.)

33:23 6-0 - Mateusz Olczak (dobitka strzału Milewskiego)

38:59 6-1 - Radosław Regliński

39:53 7-1 - Mariusz Milewski



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski (k)

Rezerwa: 18. Paweł Wysocki (br), 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 10. Rafał Polakowski, 17. Buzurghmer Yusupov, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 22. Kamil Wąchocki

trener: Paweł Juchniewicz, as. Mariusz Milewski



We-Met: 12. Piotr Kąkol - 3. Sebastian Hinca (k), 6. Błażej Wenta, 14. Szymon Marszałkowski, 23. Marcin Choszcz

Rezerwa: 96. Patryk Labuda (br), 4. Radosław Regliński, 10. Kacper Zengerski, 11. Maciej Młyński, 17. Kacper Paninski, 20. Bartosz Stencel, 22. Damian Wojda, 77. Artur Formela

trener: Piotr Górniewicz, as. Karol Wenta



Żółte kartki: Bartosz Stencel, Damian Wojda (We-Met)

Czerwona kartka: Bartosz Stencel (12. min., za dwie żółte)



Sędziowie: Łukasz Szczołko i Łukasz Woliński, czasowy: Mariusz Bors



Mecz bez udziału publiczności.



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal