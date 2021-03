Fornalik: Niekoniecznie faworyt musi wygrać

Środa, 3 marca 2021 r. 12:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Na pewno Legia była i jest faworytem. Czy takie losowanie to pech, czy wyzwanie... To wyzwanie. Piłka niejednokrotnie pokazała, że niekoniecznie faworyt musi wygrywać. Potrafimy funkcjonować jako drużyna, grać w piłkę i potrafimy również wygrywać. Myślę, że zapowiada się ciekawy pojedynek - mówi przed spotkaniem 1/4 finału Pucharu Polski trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.



- Nasza wiedza na temat taktyki rywala, umiejętności poszczególnych zawodników i ich zachowania w poszczególnych sytuacjach jest duża, natomiast zawsze mecz może przynieść jakieś nieoczekiwane rozwiązania, interwencje czy zachowania w ofensywie, więc w tym kontekście nie jest tak, że zawsze wszystko jest przewidywalne i też dlatego piłka jest taka ciekawa.

Na tę chwilę na pewno jest to najtrudniejszy mecz w Pucharze Polski. Chciałbym jednak przypomnieć, że ostatnio graliśmy z Pogonią, która w tamtym momencie była liderem i pokonaliśmy tę przeszkodę. Teraz Legia jest liderem, więc to zadanie jest równie trudne, może i trudniejsze, ale ze swej strony zrobimy wszystko, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony i awansować. Będą zmiany w składzie, chociażby ze względu na wymóg gry dwóch młodzieżowców - z tego powodu muszą być korekty również na innych pozycjach.



- Zawsze trenujemy rzuty karne, obojętnie czy jedziemy na mecz z Unią Skierniewice czy Pogonią Siedlce, to zawsze ten element jest trenowany. Podobnie i teraz.