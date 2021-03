Protest Legii ws. Luquinhasa oddalony

Protest Legii dotyczący kartki Luquinhasa został oddalony przez Komisję Ligi. "Po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, które nie dopatrzyło się rażącego błędu w decyzji arbitra, Komisja Ligi oddaliła protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie żółtej kartki dla zawodnika Luquinhasa z meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa w 19. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy" - czytamy w komunikacie KL. Oznacza to, że Brazylijczyk nie będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław z powodu 4 żółtych kartek. Zwiększa to natomiast jego szanse na udział w dzisiejszym spotkaniu Pucharu Polski z Piastem Gliwice, ponieważ trenerzy nie muszą go oszczędzać na starcie ligowe. * * * Jednocześnie tego samego dnia po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, które dopatrzyło się rażącego błędu w decyzji arbitra, Komisja Ligi uznała protest złożony przez Jagiellonię Białystok w sprawie żółtej kartki dla zawodnika Błażeja Augustyna z meczu Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice w 19. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tym samym kara napomnienia nałożona na Błażeja Augustyna została anulowana.

Nad - 3 minuty temu, *.tpnet.pl Szkoda Legii,nakupowala nie grających,Szabanowa,nie grał w Dynamo,bo za słaby po kontuzjach zagrał jeden mecz,bo chorzy koledzy i w Dubaju,teraz grać nie umie,tego Rusina co w tym sezonie jeden mecz ,po kontuzjach,ten Muci boi sie odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Żenada, ale spokojnie Panowie i tak Legia Mistrzem Polski!!! odpowiedz

Micha - 2 godziny temu, *.14.27 Cytując klasyka: "Cała Polska widziała" odpowiedz

L56 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A jak ktoś w końcu upoluje Lukiego to cały skład orzekający tego kolegium - do kryminału!!!! odpowiedz

markus - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli piłkarski poker odpowiedz

legijne€ - 2 godziny temu, *.chello.pl @markus : w "Piłkarskim pokerze" decydowały pieniądze, a tutaj króluje buta i arogancja. odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @legijne€: DOKŁADNIE odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ręką rękę MYJE to jest jedna KASTA teraz dopiero będą gwizdac przeciw nam ten werdykt to jedna PARODIA odpowiedz

Mariof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czyli Legionistów można kopać i łamać im nogi natomiast Legioniści tego robić nie mogą. I wcale się nie zdziwie jak Frankowski będzie sędziował Legii co drugi mecz odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dzisiaj nalezy spodziewac sie ciagu dalszego sprawy na boisku. Beda kartki zolte i czerwone, ale w jedna strone....Oby nie... odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że za parę lat stworzy się liga środkowo europejska i w niej będziemy grali z drużynami Czech, Śłowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii, Ukrainy, Serbii, Chorwacji i.t.d. Najlepsze kluby z tamtych i naszego kraju i stadiony będą pełne.

W naszej lidze nie ma już kogo oglądać, oprócz naszej Legii.

Wtedy te dziadki i inne ludziki z PZPN i wszelakich komisji mogli by nas cmoknąć.

Do tego dojdzie, że powstanie taka liga bo zachód nam już tak odjechał, że nie ma szans z nimi rywalizować.

Co myślicie o takiej lidze środkowoeuropejskiej ? Ja jestem za !!!!!!!!!!

odpowiedz

Wola - 3 godziny temu, *.chello.pl @lob: Jak najbardziej świetny pomysł, sam o tym myślałem od paru lat, bo jeżeli drużyna gra 2 razy w tygodniu w meczach o stawkę, krajową i europejską wtedy można powoli gonić tych z zachodu. Kwestia stacji telewizyjnych oraz pieniędzy do podziału. Było by kolejne Intertoto. odpowiedz

Marce(L)i - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @lob: ja też.pozdro. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.orange.pl @lob: pięknie grająca legia to jakaś farsa odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wola: Zakłady bukmacherskie by na pewno to kupiły, bo by na tym dziesięć razy więcej zarobiły. Teraz i tak sponsorują tą naszą buraczaną ligę i przy okazji tych dziadów z PZPN.

Stacja tv też by się znalazła np. Polsat jak by na tym zarobiła, a zarobiła by krocie.

I jeszcze paru, bogatych sponsorów by się na pewno znalazło.

Obecnie nie ma na co patrzeć w naszej buraczanej, to reklama anty futbolu do czego przyczynili się min. nasi czarni przekrętasy........ odpowiedz

Victor - 3 godziny temu, *.55.164 Jakby zgodnie z cennikiem pzpn zapłacili frank.owskiemu to by i tytuły były i puchary. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Victor: I bez płacenia będzie tytuł i puchary.

Legia to nie amika, żeby mecze kupowała............ odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.bridgefibre.net Dziś powinniśmy przywitać odpowiednio na Ł3 to ścierwo na VARze!!! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO trzymaj sie na bacznosci w dzisiejszym i nastepnych meczach a jak zawsze gramy o pkt. w lidze a dzis o awans ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

Łuki - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ja wiedziałem że tak będzie... odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Je&@ć pzpn... Od zawsze to była i jest skorumpowana do kości organizacja pełna oszustów. Tylko się świnie przy korycie zmieniają. odpowiedz

W.o.j.t.e.k. - 3 godziny temu, *.chello.pl ???????????? odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Białoruskie standardy w PZPN:D odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.125.42 To było do przewidzenia ! Tyle w temacie, aby się nie rozwodzić. Szkoda prądu ! odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl No to teraz już na pewno Lukiemu połamią nogi w następnym meczu bo te skorumpowane czarne koszulki wezmą odwet na Legii zobaczycie to choćby w dzisiejszym meczu! odpowiedz

Marek - 4 godziny temu, *.plus.pl Klika tylko tak można nazwać kolegium sędziowskie. Frankowski i spółka robią co chcą czują się bezkarni. Jak długo jeszcze będą krzywdzić i narażać piłkarzy na poważne kontuzję. odpowiedz

cuL⚽️t - 4 godziny temu, *.20.39 Teraz niech piłkarze wyjdá z opuźnieniem na mecz,I niech wyjdá z transparentem,stop bandyckim sèdziowaniom albo coś lepszego,#korupcyjnakomisjaligi I do tego Okazyjne koszulki #nigdyfrankowski !to ważne aby kamery tv pokazały milionom kibicom że sie nie poddajemy skorupowanej komisji ligi! panie Dariuszu Mioduski,wièc!do roboty!zostały nie całe 4godziny! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Teraz będą się mścić na Legii.

Trzeba teraz być jeszcze bardziej czujnym podczas meczów.Każda decyzja na styku obejrzana na varze nie bedzie po naszej stronie.

Wiadomo jaką notę za ten mecz dostał frankowski?Czy to jakaś poufna informacje jest?

Proszę zrobić artykuł o tej komisji.Kto tam zasiada? Z jakiego powodu się tam znalazł?Jakie ma zasługi dla polskiej piłki?

Zaraz wyjdzie że połowa ludzi tam zasiadjących jest z wronek lub krakowa. odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.atman.pl @Darek :

Skład Komisji Ligi w kadencji 2020-2022:

Jarosław Poturnicki - Przewodniczący

Robert Błaszczak - Wiceprzewodniczący

Antoni Libiszowski

Filip Jańczuk

Kamil Kosior

Krzysztof Nowiński

Tomasz Szczerbatko - Sekretarz odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.atman.pl @Darek : praktycznie sami prawnicy - Jańczak z Poznania, Kosior z Krakowa, reszta z Warszawy odpowiedz

Mrok - 4 godziny temu, *.net.pl @singspiel: nie "z Warszawy" tylko tzw. napływowi odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Mrok: też jestem napływowy, choć mieszkam w Warszawie już ponad 40 lat. czego to dowodzi? odpowiedz

Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @singspiel: niczego,oprócz tego,że jesteś napływowy od 40 u lat. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Beck: i kibic Legii od 35 odpowiedz

Hoh - 4 godziny temu, *.centertel.pl Można prosić o wskazanie z imienia i nazwiska kto w tej śmiesznej komisji ligi zasiada?

Należy te osoby ośmieszać imiennie. odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl To było pewne od kiedy Mioduski włożył kij w mrowisko i pojechał z Przesmyckim... odpowiedz

Rafał - 4 godziny temu, *.tpnet.pl w tej komisji to oni chyba sie po tyłkach klepią

odpowiedz

Prawda - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Rafał: i to nie ręką... odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mam propozycję do osób odpowiedzialnych za flagi. Mamy słynną już flagę "uefa mafia" to z fajną grafiką to może czas na to aby powstała flaga "pzpn mafia" odpowiedz

wrt - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli uznanie za faul zagrania nie faul nie jest rażącym błędem ? Gratulacje dla komisji , standardy Bareji i Koterskiego czyli poziom wysoki , prawdziwa sztuka odpowiedz

Szmu(L)ki - 5 godzin temu, *.aster.pl Boli pajaców jak Legia zaczyna w tej śmiesznej lidze odjeżdżać, więc trzeba ją ciągnąć w dół szamba. Równać do innych śmiesznych klubików.

I jak polskie kluby mają cokolwiek ugrać w pucharach? odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Hańba! To jest kradzież w biały dzień faken! odpowiedz

