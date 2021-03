Jedynie 45 minut trwał dla Artura Jędrzejczyka środowy mecz z Piastem Gliwice. Kapitan stołecznego klubu nie wrócił na boisko po przerwie z powodu urazu, którego nabawił się w pierwszej odsłonie spotkania. Na razie nie wiadomo na ile poważnego urazu doznał defensor i czy będzie gotowy do gry na najbliższą ligową kolejkę.

