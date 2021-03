Debiut Rusyna w Legii

W meczu 1/4 finału Pucharu Polski w barwach Legii Warszawa zadebiutował Nazarij Rusyn . Pochodzący z Ukrainy napastnik pojawił się na placu gry w 61. minucie, kiedy zmienił Pawła Wszołka. Kilka minut po wejściu napastnika na murawę legioniści strzelili wyrównującego gola. Ostatnie słowo i tak należało jednak do gości. Rusyn starał się być aktywny w ataku, lecz poza jednym wywalczeniem rzutu rożnego nie wyróżnił się niczym szczególnym.

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl Po występie Szabanowa chciałoby się napisać - młody, nie kręć się w pobliżu piłki bo jeszcze coś spieprzysz. odpowiedz

