Wieteska: Bardzo chcieliśmy awansować

Mateusz Wieteska: Wiemy, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą, stwarzaliśmy sobie sytuacje. Kolejny raz przydarzyły się nam błędy, które nie powinny się przydarzyć. Powinniśmy się ich wystrzegać. Bardzo chcieliśmy awansować, ale przez te błędy nam się nie udało. Nigdy nie można lekceważyć Piasta. Od kilku sezonów grają dobrze w piłkę, starają się być wysoko w tabeli. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki mecz, byliśmy na to przygotowani, ale się nie udało. Możemy teraz mówić o sytuacjach, że ich nie wykorzystaliśmy... Mieliśmy szansę, żeby przechylić szalę na naszą korzyść.

Echhh - 3 godziny temu, *.chello.pl Gdybyscie chcieli awansowac to bys nie gral. odpowiedz

XD - 3 godziny temu, *.85.42 No i brawa dla Gorzowa odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Won z Legii pajacu!!! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tak bardzo, ze załamanego Ukraińca z boiska podnosił Badia. Wszyscy "legioniści" już pod prysznicem odpowiedz

zaba285 - 3 godziny temu, *.116.118 Wieteska standardowo jak w każdym meczu jeden poważny babol który kończy się bramką (ewentualnie ratuje go bramkarz albo indolencja przeciwnika), ale że Szabanow będzie w tej statystyce lepszy to chyba mało kto się spodziewał. zapowiadali go, że będzie jak Ramos dla Realu... odpowiedz

Stary kibic - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kolejny raz? To może pora zmienić zawód? odpowiedz

Ropa(L) - 3 godziny temu, *.184.96 Wieteska ty drewniany pachołku sklej pysk i wypad do rezerw Juz zdążyłes zarazić nowego kolegę swoją dżuma i zaczyna dostosowywać się do otoczenia w obronie. Zamiast kurla opalać jaja w Dubaju trzeba było zap.rdalac żeby nadrabiać luki w wyszkoleniu, a nie teraz pier.olic tutaj o błędach. odpowiedz

Maro - 3 godziny temu, *.47.82 Umiecie tylko kłamać i uprawiać sabotaż odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dość piłkarzyki I kiepskich włodarzy odpowiedz

Misiek75 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Człowieku ty to już lepiej się nic nie wypowiadaj, icz uczyć się grać w piłkę odpowiedz

zaba285 - 3 godziny temu, *.116.118 prawie cały mecz przegrywali, a on twierdzi, że mieli go pod kontrolą. nie dość, że słaby to wychodzi na to, że i głupi :( odpowiedz

Hugon - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gdzie ten piast grał w piłkę,napewno nie na łazienkowskiej.Autobus to mało powiedziane,ale się opłaci. odpowiedz

Janko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wystarczy chcieć.

Trzeba konsękwetnie grać.

Ta gra wyglądała ją wieczorny spacer.

Kuchnia weście się do roboty.

Panie Prezesie czy Pan czyta komentarze po meczowe. Radzę poczytać może to zmusi Pana do działania.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl My tez bardzo chcielismy, zebyscie awansowali, ale popusciliscie i to na rzadko... odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dziś dobry mecz Wieteski. Jeszcze tak z 50 i ksywa Babol przestanie mieć rację bytu. odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl "mielismy mecz od kontrolą"...on chyba w innym meczu grał:) t.alvez byl tak szybki ze nawet go sfaulowac Wieteska niezdążył...co by przedluzylo szanse Legii....az sie chce spytac...co z tąLegia...? odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl Szabanow rulez! Dwie bramy jego.

Transfery Kucharskiego już się zwróciły. odpowiedz

Renzo - 3 godziny temu, *.2.10 Wez Wieteska nie kompromituj sie. Wypad z Legii grajku żałosny. Kto to w ogole jest ten Wieteska i skąd on się wzial w Legii? odpowiedz

Brat - 3 godziny temu, *.chello.pl A ja bym bardzo chciał, żeby Wieteska i Jędza zostali już na trybunach do końca sezonu. odpowiedz

