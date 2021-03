Z obozu rywala

Śląsk przed meczem z Legią

Sobota, 6 marca 2021 r. 19:40 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Rundę jesienną wrocławianie zakończyli na czwartym miejscu w ligowej tabeli i do lidera tracili zaledwie sześć punktów. Po słabym początku roku 2021 strata do czołówki znacznie wzrosła. Śląsk rozpoczął od bezbramkowego remisu z zamykającą stawkę Stalą Mielec, a następnie poległ z Piastem w Gliwicach. W ostatnich trzech spotkaniach ugrał cztery oczka. Aktualnie zajmuje 5. lokatę z dorobkiem 28 punktów. Do liderującej Legii wrocławianie tracą aż jedenaście oczek, a do miejsca premiowanego grą w eliminacjach europejskich pucharów sześć punktów. Klub z województwa dolnośląskiego zdobył 24 bramki, czyli o dziewięć mniej od Legii, a stracił tyle co warszawiacy. Warto odnotować, że Śląsk zmagania w Pucharze Polski zakończył już na 1/32 finału, przegrywając po rzutach karnych z ŁKS-em.



Zimą klub z Wrocławia nie dokonał większych wzmocnień. Do Polski wrócił 19-letni Łukasz Bejger, który w 2018 roku akademię Lecha Poznań wymienił na Manchester United. Młody zawodnik nie przebił się do pierwszej drużyny "Czerwonych Diabłów", zdobywał doświadczenie poprzez grę w młodzieżowych zespołach. Defensywę naszego najbliższego rywala wzmocnił również 32-letni Maciej Wilusz. Stoper ostatnie pół roku spędził w Rakowie Częstochowa. W styczniu częstochowianie wypożyczyli z Crystal Palace Jarosława Jacha, a więc pozbyli się Wilusza. Doświadczony gracz we Wrocławiu spędzi co najmniej najbliższe sześć miesięcy. Śląsk nie będzie rozpaczać nad zawodnikami, których stracił zimą, gdyż nie byli to podstawowi piłkarze ekipy z Wrocławia.



Najlepszym ligowym strzelcem Śląska są Hiszpan Erik Exposito oraz Słowak Robert Pich. Obaj na swoim koncie mają pięć trafień, jednak gracz z Półwyspu Iberyjskiego dołożył jeszcze dwie asysty. W ostatnim spotkaniu z Pogonią Szczecin Exposito strzelił dwa gole. Bramkę oraz cztery asysty zanotował były legionista Mateusz Praszelik. 20-latek trafił na Łazienkowską jako junior latem 2014 roku. Regularnie z pierwszą drużyną zaczął treningi wiosną 2019 roku, z "eLką" na piersi zagrał w sumie w ośmiu meczach. Minionego lata nie dogadał się z klubem w związku z przedłużeniem umowy.







Historia



Śląsk to utytułowany polski klub, gdyż w swojej gablocie posiada sześć trofeów. Swój pierwszy sukces wrocławianie odnieśli w sezonie 1975/76, gdy sięgnęli po krajowy puchar, ogrywając 2-0 w finale Stal Mielec. Już w następnym sezonie pokusili się o trofeum wyższej rangi. Śląsk został mistrzem Polski. Z przewagą trzech punktów nad Widzewem Łódź mógł świętować swój sukces. Jedenaście lat później wrocławianie sięgnęli po Puchar Polski, gdzie w finale po serii rzutów karnych okazali się lepsi od GKS-u Katowice. Już na początku następnego sezonu zdobyli krajowy superpuchar, ogrywając 2-0 Górnik Zabrze. W sezonie 2011/12 Śląsk po raz drugi w swojej historii okazał się najlepszym klubem w Polsce. Przewaga jednego oczka nad Ruchem Chorzów pozwoliła wrocławianom świętować zwycięstwo nad resztą stawki. W roku 2012 do mistrzostwa dołożyli superpuchar. Ówczesna ekipa Oresta Lenczyka po serii rzutów karnych ograła Legię Warszawa.



Legia ze Śląskiem mierzyła się do tej pory 96 razy. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła 53 razy, a przegrywała 18-krotnie. Remis padał 25 razy. Bilans bramkowy to 154-68 na korzyść klubu ze stolicy. Najlepszym naszym strzelcem jest legenda Kazimierz Deyna, który podczas rywalizacji z drużyną w województwa dolnośląskiego do siatki trafiał siedem razy. Od 2013 roku Legia tylko raz przegrała ze Śląskiem. We wrześniu 2017 roku warszawiacy na wyjeździe ulegli 1-2. Dwa trafienia dla naszego rywala zdobył wówczas Marcin Robak. Ostatnie spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem 2-1 piłkarzy Czesława Michniewicza.