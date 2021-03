Slisz i Kapustka w szerokiej kadrze reprezentacji

Selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na mecze eliminacji do mistrzostw świata z Węgrami (25 marca, godz. 20:45, Budapeszt), Andorą (28 marca, godz. 20:45, Warszawa) i Anglią (31 marca, godz. 20:45, Londyn). Ostateczna kadra zostanie podana 15 marca. Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina, Włochy), Łukasz Fabiański (West Ham United FC, Anglia), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy). Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Michał Helik (Barnsley FC, Anglia), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Arkadiusz Reca (FC Crotone, Włochy), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio, Włochy). Pomocnicy: Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg, Rosja), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion FC, Anglia), Kamil Jóźwiak (Derby County FC, Anglia), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Michał Karbownik (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Sebastian Kowalczyk (Pogoń Szczecin), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy). Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf 1895, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille, Francja), Krzysztof Piątek (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Karol Świderski (PAOK, Grecja).

cuLt - 28 minut temu, *.amazonaws.com No tak,zmienił stryjek tylko kijek... odpowiedz

Kader - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Brawo Kapustka, wracasz do formy i do reprezentacji. Tak trzymaj odpowiedz

Reklama kaszlu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dwóch piłkarzy Legii, dwóch Pogoni i po jednym z Lecha i Rakowa. Tak poza tym cała reprezentacja kraju grająca w zagranicznych klubach. Co za czasy... odpowiedz

bizon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to jest bardzo szeroka kadra. Ciekawe ile nazwisk zostanie skreślonych? odpowiedz

Lupus - 34 minuty temu, *.centertel.pl @bizon: Ma zostać 20-23 grajków odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I dalej ten fanatyk futerek Krychowiak (gra tylko do najbliższego obrońcy, ewentualnie do bramkarza) odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl z jakiej racji w tej szerokiej kadrze znalazł się Slisz to jakaś farsa odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gratulacje odpowiedz

Juno - 4 godziny temu, *.chello.pl Droga redakcjo, nie chcę się mądrzyć, ale nie Łokomotiw, a Lokomotiw. odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl nareszcie.... alleluja:) swoja droga ciekawe jak dlugo selekcjonar wytzryma z polskim gwiadostwem i wszech wiedącymi pilkarzykami majacych sie za madrzejszych od trenera... odpowiedz

Maniek - 4 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie Wieteska i Jedza ? Dlaczego zostali pominięci. Przecież są najlepsi. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Maniek: Dupa nie trener. Jak można pominąć nasz duet - wierną kopię Costacurty i Maldiniego. odpowiedz

Zgred - 2 godziny temu, *.02.net @Maniek: właśnie chyba pomylił nazwiska :) odpowiedz

