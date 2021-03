Apel kibiców

NS: Przyjdź 13 marca na Łazienkowską 3!

Sobota, 6 marca 2021 r. 09:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W przyszłą sobotę, 13 marca, fani Legii zbierają się przy Łazienkowskiej 3 w trakcie meczu naszej drużyny z Wartą Poznań. Niezwykle istotne jest, aby tego dnia pod naszym stadionem zebrało się jak najwięcej kibiców. "Przyjdź, pośpiewaj, skacz, dopinguj, ciesz mordę i na chwilę zapomnij o tym, co nas otacza. Niech piłkarze nas usłyszą. Niech usłyszą i zobaczą nas różne kmioty, którym na rękę jest nasze siedzenie na dupach. Niech usłyszy nas Warszawa" - apelują Nieznani Sprawcy.







Poniżej apel NS-ów:



Drodzy Kibice!

Sprawa jest ważna. Ważniejsza niż niektórym może się wydawać. Dlatego dziś chwilowo porzucimy NaSz pseudośmieszny ton i będziemy poważni. Poważni jak sytuacja, w której się znaleźliśmy. Ruch kibicowski w naszym kraju obecnie praktycznie nie istnieje. Nie istnieje z wiadomych i zrozumiałych względów. Co gorsze przed zamknięciem stadionów jego kondycja już była mówiąc delikatnie mierna. Jako kibice Legii Warszawa od dłuższego czasu staramy się z tym walczyć. Staramy się walczyć o frekwencję. O napływ nowych, młodych kibiców. O dźwignięcie z kanapy, tych, którzy trochę o Legii zapomnieli. O to, aby nasze liczby wyjazdowe były godne naszego klubu. Robimy to w trosce o to, aby za kilka lat było komu stać na Żylecie, jeździć po Polsce i kontynuować to, co trwa już tyle lat. Trwa mimo przeeeeróżnych przeciwności. Trwa i nadal potrafi być piękne i pochłaniać jak skur...n.



Staramy się jeździć na wyjazdy. Parę razy mimo zamkniętych stadionów, zdarzyło nam się urozmaicić nieco smutną otaczającą nas rzeczywistość. Ale nie oszukujmy się to wszystko nie jest w stanie zastąpić nam tego co lubimy najbardziej. To lepsze lub gorsze namiastki. Czas, chociaż na chwilę wrócić. Wrócić w takiej formie, na jaką teraz możemy sobie pozwolić i jest najbardziej zbliżona do tego za czym tak tęsknimy. Wrócić razem, koło siebie, ramię w ramię dla Legii. Dlatego apelujemy do każdego Legionisty. Przyjdź 13.03 na Łazienkowską 3! Przyjdź, pośpiewaj, skacz, dopinguj, ciesz mordę i na chwilę zapomnij o tym, co nas otacza. Niech piłkarze nas usłyszą. Niech usłyszą i zobaczą nas różne kmioty, którym na rękę jest nasze siedzenie na dupach. Niech usłyszy nas Warszawa.



Pamiętajcie, że takie spotkanie ma sens tylko i wyłącznie w liczbie godnej naszego klubu. Nie widzieliśmy się grubo ponad pół roku. Nie chodzimy na mecze, obecnie nie dajemy Legii od siebie absolutnie nic. Zmobilizujcie się, tego jednego wieczora bądźcie koniecznie. Bądźcie z Legią. Z Waszym kolegami i przyjaciółmi z trybun. Przyjedźcie z Ursynowa, Bródna, Szczecinka i Pruszkowa. Z każdej dzielnicy, osiedla, fan klubu i miasteczka. To ważne. Liczymy nas Was! LEGIA NA WAS LICZY.



DO ZOBACZENIA.