Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 1-2 Zawisza Bydgoszcz

Sobota, 6 marca 2021 r. 14:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu sparingowym Legia II Warszawa przegrała 1-2 z Zawiszą Bydgoszcz. W drużynie prowadzonej przez Tomasza Sokołowskiego wystąpiło kilku zawodników z szerokiej kadry pierwszego zespołu - Kacper Tobiasz, Kacper Skibicki, Jakub Kisiel, Jasur Yaxshiboyev i Nazarij Rusyn. Pierwszą połowę oglądał Czesław Michniewicz oraz kilku zawodników "jedynki", którzy szykowali się do wyjazdu na Dolny Śląsk.



W pierwszej połowie groźniej atakowali goście, ale żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Po zmianie stron pierwsi do siatki trafili gracze Zawiszy, a konkretnie Tomasz Żylski. Dwadzieścia minut później do wyrównania doprowadził Damian Warchoł, który wykorzystał podanie Jasura Yaxshiboyeva. W 79. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Zawiszy i jedenastkę na bramkę zamienił Żylski.



Sparing: Legia II Warszawa 1-2 (0-0) Zawisza Bydgoszcz

0-1 - 56' Tomasz Żylski

1-1 - 77' Damian Warchoł (as. Yaxshiboyev)

1-2 - 79' Tomasz Żylski (karny)



Legia II: Tobiasz - Wojtysiak, Pruchnik, Astiz (46' P. Cichocki), Konik - Kisiel (46' Gościniarek), Pierzak, Warchoł - Cielemęcki (68' Kwietniewski), Rusyn (65' Ciepiela), Skibicki (46' Jaxshiboyev)