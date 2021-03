Komentarze (31)

Do Ruchu z legły - 4 minuty temu, *.net.pl W Te wasze zabawy to wy nas nie wkręcajcie dobra to że wam się to podoba to nie znaczy że nam my jesteśmy poważnym Klubem i z większą publika w Polsce niż wy Ale już niedługo odliczanie czas odpowiedz

Do michu - 11 minut temu, *.chello.pl Na Widzew tv to chyba tylko zabawy szabasowe puszczają odpowiedz

szpakoski - 12 minut temu, *.inetia.pl strims.world/SlaskWroclawLegiaWarszawa.php?source=2 odpowiedz

Michu - 16 minut temu, *.net.pl Ja mam link na Widzew tv odpowiedz

Michu - 17 minut temu, *.net.pl Ten wasz kałes też się nadaje jesteście ciency jak dupa węża A w dodatku na stadionie waszym teraz to jest napis RTS odpowiedz

Tolek - 18 minut temu, *.chello.pl Ktoś na jakiś stream? odpowiedz

Autor - 19 minut temu, *.234.0 Gwilia już gra swoje... Nikt go nie atakuje a on biegnie do boku boiska i traci piłkę ! Dramat! Zabierajcie to drewno!! odpowiedz

Gwilia =Gargamel - 4 minuty temu, *.getfiber.pl @Autor: zerknij jego rzut wolny z 14 min. .... Cały Gwila w tym wydaniu.... Co on robi w Legii? odpowiedz

Michuk - 19 minut temu, *.net.pl Ķałes to my mamy w dupie razem z tą ległą odpowiedz

ŁKS - 22 minuty temu, *.inetia.pl Tylko ŁKS liczy się!Legła i Żydzew - ja tych kurew nienawidze!! odpowiedz

Michu - 24 minuty temu, *.net.pl RTS RTS RTS RTS RTS RTS WIDZEW ŁÓDŹ odpowiedz

Legia - 20 minut temu, *.centertel.pl @Michu: wypierdalaj na swoją żydowską stronę nawet za 100 lat nie wrócicie do ekstraklasy odpowiedz

Michu - 26 minut temu, *.net.pl Mam nadzieję że dostaniecie dziś w pizdeczke odpowiedz

Czechu - 27 minut temu, *.inetia.pl Jebać Legie!Tylko AMICA! odpowiedz

Michu - 27 minut temu, *.net.pl Ta wasza Legła to się nadaje totalna lipa i wstyd na arenie międzynarodowej odpowiedz

Michu - 29 minut temu, *.net.pl Czekamy na was W naszym Sercu Łodzi odpowiedz

J23 - 12 minut temu, *.chello.pl @Michu: Ty chuju odpowiedz

Rafa(L) Tarczyn - 35 minut temu, *.centertel.pl Wieteska na stówę coś odp...li odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl Większość wyników pod nas. Warto to wykorzystać, Pytanie, czy naszych zawodników na to stać. odpowiedz

KN - 40 minut temu, *.inetia.pl Wyczuwam stratę punktów. odpowiedz

1909 - 47 minut temu, *.media.pl Bez Jedzy wygramy!!! DO BOJU LEGIO MARSZ PO 3PKT PO PRZEWAGĘ PO MISTRZOSTWO odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.centertel.pl Lawka rezerwych troche slabo, ale dobra postawie S 1-2 dla L. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 50 minut temu, *.247.241 czuję zwycięstwo! odpowiedz

Hiszpan - 55 minut temu, *.telnaptelecom.pl Tu muszę pochwalić Cześka za pomysł z Włodarczykiem. odpowiedz

Wolfik - 35 minut temu, *.mm.pl @Hiszpan: Widocznie Tomas jeszcze nie w pełni sił. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Czesio bardzo odważne z Lopesem i Włodarczykiem w ataku.Sprowadzili dwóch nowych do ataku a tu jeszcze Pekhart i Kostorz na ławce.Nowi muszą się zaaklimatyzować.Koło maja może zaczną grać.

Zobaczymy co z tego wyjdzie. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tylko zwycięstwo, macie sie zrehabilitowac za puchar! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i nie wiem, jaki wynik postawic... odpowiedz

Wróżbita - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: postaw 1:1 do przerwy a końcowy 2:3 odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Szanowny Kolego, sugeruję zwycięstwo Legii, ale sądzę, że Śląsk też coś ustrzeli. Generalnie, łatwo nie będzie, jak to w derbach b. wojskowych. Z pewnością - w trakcie tego meczu - nam kibicom ciśnionko nie raz skoczy... odpowiedz

Trampek - 49 minut temu, *.125.42 @Leśny Dziadek: Sprawdź typy u buka - co daje największy zysk , ewentualnie niewiele mniejszy zysk . Najmniejszy zysk odrzuć . Porównaj ostatnie notowania LEGII u buka / w tym PP / i ... wyniki na boisku. odpowiedz

