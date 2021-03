Komentarze (71)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lukasz323 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Meczu nie oglądałem, czytałem na forum że mecz słaby.... Moim zdaniem lepiej paskudnie wygrać niż pięknie zremisowac. Taki czas nastał ze trzeba cieszyć się przez neta, teraz jeszcze bardziej doceniam to iż ostatni mecz na żywo oglądałem z crakowia. Zdrowia (L) egionisci. Pozdrawiam odpowiedz

Mateusz z Gór - 14 minut temu, *.orange.pl @Lukasz323:



Tyle, że zwycięstwo z przypadku. odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl Ten Czechu to do palpitacji serca mnie doprowadzi!!! Rozumiem że ma jakiś wgląd w sytuację na boisku, ale na Boga w 90 min chociaż mógłby urwać troszkę czasu poprzez zmiany. Dać chwilę odetchnąć, poustawiać, żeby nie stracić w ostatniej chwili tego co tak ciężko się zdobyło. Myślę że zmiana Lopeza czy Gwilli nie osłabiłoby drużyny na ostatnie 3-4 minuty. A zdobyło się 7 pkt przewagi i to jest najbardziej wartościowe po tym meczu.

odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net I siup!... Kolejne punkciki do kieszeni. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Praszel swoj chlop, podal do Arturro. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Lysy to sabotazysta. Kazac zapuscic fryzure. odpowiedz

Autor - 54 minuty temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: wyjdzie że rudy haha sabotażysta odpowiedz

Leśny Dziadek - 15 minut temu, *.centertel.pl @Autor: Rudy Gruzin, ha ha ha ha, dobre:)) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl a co jesli wszołka by nie było ?> odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: Mecz by sie nie odbyl? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl 76 min. Widzie pseudokrytycy? Wieteska specjalnie rozłożył ręce jak pajacyk, bo wiedział, że dostanie w brzuch. On zna Ekstraklasę i był przekonany, że przeciwnik trafi go piłką w brzuch, że mu nie zejdzie gdzieś powyżej w lewą lub prawą rękę Mateusza, był pewne że dostanie w brzuch dlatego rozłożył ręce w taki sposób, że gdyby został w nie trafiony to byłby karny. Ale to jest właśnie to przewidywanie i doświadczenie. ON WIEDZIAŁ, że dostanie w brzuch, bohater meczu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: Ale co Ty z tym brzuchem, ze niby taki fajny? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek:



Widzę pajaca, co macha łapami na karny i fartem dostaje w brzuch. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: A rozumiem, jasne, to spoko. odpowiedz

Mck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sprinty Peharta to jest cos:)Moze karny bedzie to strzeli..Albo go nastrzela.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Lysy to na pewno nasz gracz? Czy sie przebral dla niepoznaki? Wzrok nie ten, wybaczcie, tam gra Scarlet z Przeminelo z wiatrem? odpowiedz

Wszołek no Smile .... - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Dlaczego Wszołek bez radości po bramce? Naprawdę ładnie wykończył.... odpowiedz

cuLt - 1 godzinę temu, *.37.12 @Wszołek no Smile ....: właśnie pokazał że gra dla kasy nie dla ....właśnie odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Wszołek no Smile ....: pewno od czerwca będzie grał we Wrocławiu :x odpowiedz

Odp - 50 minut temu, *.lunet.eu @Farme(L): i było się mądrzyć - Wszołek wyjaśnił, a wy musicie świecić oczami odpowiedz

GooooooooL!!!!! - 2 godziny temu, *.37.12 GooooooooooL!!!!!!!!! odpowiedz

Canal+ - 2 godziny temu, *.vectranet.pl goooooooooooooooooooool odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rzeczywiście jesteśmy św Mikołaja i daliśmy punkt Jadze dzisiaj chyba Śląskowi odpowiedz

Krasnal - 2 godziny temu, *.telkab.pl Ludzie zluzujce z Włodarem..to jest taki typowy polski "talent", takimi wystepami i ciężka pracą będzie powoli sie rozwijał...nie liczcie ze co sezon wyskoczy taki Karbownik..zejdźcie na ziemie. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Z meczu na mecz coraz gorzej po co te transfery... Gdzie jest Jaszur. Gramy poniżej krytyki poza tym w dziewiątkę tragicznego Gwilli i Kolejnego talentu Włodarczyka brak na boisku.. odpowiedz

jot - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mizeria taka, że brakuje tylko mielonych z kartoflami... W środku Legia jest kreatywna i szybka jak walec drogowy. O ataku nic nie piszę bo go nie ma. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl vuko prosze wróć odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Bardzo źle to wygląda ze Śląskiem, który jak zawsze przyzwoicie broni. Może zadecydować jedna akcja. odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Młody Włodarczyk wygląda jak ćpun z orlika i tak samo gra niestety... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @Łysy : No strasznie słaby jest... odpowiedz

dan - 2 godziny temu, *.marsoft.net druga połowa i jednobramkowe zwycięstwo odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Włodarczyk i Gvilia do boksu, dawać Pekharta jak najszybciej i Muciego. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.centertel.pl ZERO celnych strzałów!!! Brawo cesiu!!! Wystawiaj dalej takich paralitykow jak Włodarczyk jak gwilia odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Zero celnych strzałów. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Ku...a 0celnych strzałów.... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Jak na razie gra bardzo chaotyczna. Jakby to nie mistrz Polski ale jakis kandydat na spadkowicza gral. Do czego szopen wraz ze swoimi wszystkimi wynalazkami trenerczymi z michnikiem (celowo) na czele doprowadzil... odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: niestety, dzisiejsza legijna młodzież w ofensywie niewiele wnosi. Jeżeli chcemy wygrać ten mecz, to czas na zmiany i to już po przerwie! Podkręcić tempo rozgrywania akcji i zastosować realny pressing, a nie dotychczasowe pozoranctwo. Chyba raz na tydzień stać naszych "bombardierów" zagrać 45 min. na pełnej szybkości.

Również mile widziany na boisku byłby Pekhart, a później Muci. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Korek: Pekhart juz na boisku, ale obawiam sie ze nie za wiele zdziala. Aczkolwiek pewnie wrocimy do wspanialej taktyki polskiej mysli szkoleniowej, na boki i wrzutha, wiec moze Tomek cos glowa zadziala. Co nie zmienia faktu ze cala nasza gra (czyt. taktyka michnika) jest masakrujaco nedzna. Wstyd. Moze i punkty sa, moze i jest lider, moze i beda eliminacje do pucharow, ale gra wstyd. odpowiedz

Kolos - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Antyfutbol odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Niestety, Szymon Włodarczyk nie bierze udziału w grze. Gwilia, Wszołek i Lopes, mało przekonujący. Wygląda na to, że CM, tak się ucieszył z porażki Pogoni, że gra na remis. odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale dno ta Legia w poprzek do tyłu. Żadnego gracza z jajami. Gdzie strzały i akcje bramkowe odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Lopes przy Włodarczyku to na kawał piłkarza wygląda! odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.lunet.eu Błagam, zdjąć tego Gwilię odpowiedz

ii - 2 godziny temu, *.uniqa.pl k o r w a nie da się tego oglądać odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyrażenia artystyczne proszę zabrać do toalety. Liczą się punkty...Lech zrobił Nam dobrze...Legia niech sama sobie zrobi dobrze...Interesuje mnie 1:0 ⚽️ odpowiedz

jot - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @filand: chyba 0-1... odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Gvillia dramat. Karwa wolny nie biegający zero kreatywności. Jak nie zejdzie w przerwie to My tego meczu nie wygramy. Włodarczyk niestety nie ta liga zero zagrożenia. O nieudaczniku wietesce chyba już poprzednicy pisali. odpowiedz

Avatar - 2 godziny temu, *.mm.pl Wieteska........... odpowiedz

ii - 3 godziny temu, *.uniqa.pl Paną piłkarzom chyba piłka przeszkadza, jak by jej nie było to by grali całkiem dobrze :) odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.37.12 Gwila i Witeska!DO ZMIANY! odpowiedz

cuL t - 3 godziny temu, *.37.12 8′ Zagranie w pole karne do Gwilii, pomocnik Legii nie opanował piłki i z szybką akcją próbował wyjść Musonda-----Pierwszy!do zmiany!co on robi na treningach?! odpowiedz

Anty wieteska - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dość mam patrzenia na tego nieudacznika Wieteskę.

Nosz kurna mać ten facet to jakieś nieporozumienie, co mecz jakieś babole 30 min gry i znów ekektryczny mega jest...

Wieteska out !

odpowiedz

szpakoski - 3 godziny temu, *.inetia.pl strims.world/SlaskWroclawLegiaWarszawa.php?source=2 odpowiedz

Tolek - 3 godziny temu, *.chello.pl Ktoś na jakiś stream? odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.234.0 Gwilia już gra swoje... Nikt go nie atakuje a on biegnie do boku boiska i traci piłkę ! Dramat! Zabierajcie to drewno!! odpowiedz

Gwilia =Gargamel - 3 godziny temu, *.getfiber.pl @Autor: zerknij jego rzut wolny z 14 min. .... Cały Gwila w tym wydaniu.... Co on robi w Legii? odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.234.15 @Gwilia =Gargamel: Szkoda gadać dno dna kompletny kaleka he odpowiedz

Rafa(L) Tarczyn - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wieteska na stówę coś odp...li odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Większość wyników pod nas. Warto to wykorzystać, Pytanie, czy naszych zawodników na to stać. odpowiedz

KN - 3 godziny temu, *.inetia.pl Wyczuwam stratę punktów. odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.media.pl Bez Jedzy wygramy!!! DO BOJU LEGIO MARSZ PO 3PKT PO PRZEWAGĘ PO MISTRZOSTWO odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Lawka rezerwych troche slabo, ale dobra postawie S 1-2 dla L. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.241 czuję zwycięstwo! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Tu muszę pochwalić Cześka za pomysł z Włodarczykiem. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Hiszpan: Widocznie Tomas jeszcze nie w pełni sił. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Czesio bardzo odważne z Lopesem i Włodarczykiem w ataku.Sprowadzili dwóch nowych do ataku a tu jeszcze Pekhart i Kostorz na ławce.Nowi muszą się zaaklimatyzować.Koło maja może zaczną grać.

Zobaczymy co z tego wyjdzie. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tylko zwycięstwo, macie sie zrehabilitowac za puchar! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl No i nie wiem, jaki wynik postawic... odpowiedz

Wróżbita - 4 godziny temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: postaw 1:1 do przerwy a końcowy 2:3 odpowiedz

Daszka - 4 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Szanowny Kolego, sugeruję zwycięstwo Legii, ale sądzę, że Śląsk też coś ustrzeli. Generalnie, łatwo nie będzie, jak to w derbach b. wojskowych. Z pewnością - w trakcie tego meczu - nam kibicom ciśnionko nie raz skoczy... odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.42 @Leśny Dziadek: Sprawdź typy u buka - co daje największy zysk , ewentualnie niewiele mniejszy zysk . Najmniejszy zysk odrzuć . Porównaj ostatnie notowania LEGII u buka / w tym PP / i ... wyniki na boisku. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.