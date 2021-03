Michniewicz: Zatuszowaliśmy problemy kadrowe

Czesław Michniewicz (trener Legii): Cieszę się, że wygraliśmy. Przed przyjechaniem tutaj wiedzieliśmy, że czeka nas trudny mecz, bo Wrocław to trudny teren. Tydzień temu przegrała tutaj Pogoń. Mieliśmy swoje problemy kadrowe, ale udało się je zatuszować poprzez zmodyfikowanie ustawienia. Pokazaliśmy swoje atuty. Sam mecz był pod naszą kontrolą, ale Śląsk też miał swoje okazje, ale nie takich czystych stuprocentowych. Jedynie w pierwszej połowie Artur Boruc dobrze interweniował po strzale głową. Kontrolowaliśmy mecz, utrzymywaliśmy piłkę i budowaliśmy akcję tak, jak chcieliśmy. W niektórych sytuacjach brakowało decyzji o oddaniu strzału, ale na szczęście dla nas Paweł Wszołek wykorzystał swoją okazję po podaniu od Kapustki. Uderzył świetnie, dokładnie tak, jak chcieliśmy. Padła wówczas bramka, z czego cieszymy się ogromnie. Wiedzieliśmy jednak, że trzeba szukać kolejnego gola. W meczu był taki fragment, kiedy utrzymywaliśmy się częściej przy piłce, ale niestety w końcówce za bardzo się cofnęliśmy. Śląsk zaczął przeważać i zrobiło się nieco nerwowo. Gratuluję naszym zawodnikom wygrania bardzo trudnego meczu. Występ Szymona Włodarczyka oceniam pozytywnie. To bardzo utalentowany zawodnik, o którym wcześniej dużo słyszałem. Pamiętam go jeszcze jako młodego chłopca, kiedy jego tata grał w Bałtyku Gdynia, a jego syn Szymon grał w zespołach juniorskich. Zawsze mówiłem mu wtedy, żeby się nie garbił. Cieszę się, że mogłem dać mu szansę. Ostatnio przechodził kontuzję oraz koronawirusa, a teraz trenuje już z nami normalnie. Szymon nie był gotowy na grę dłużej niż 55 minut. Przed meczem powiedziałem mu, że zmiana nastąpi w przerwie albo zaraz po niej i tak też się stało. Myślę, że ogólnie zagrał obiecująco, chociaż nie miał zbyt wielu okazji na gola. Zagrał jednak swoje minuty i schodząc z boiska był zadowolony, że zagrał tyle minut dla swojej ukochanej drużyny. Wynik pokazuje, że udało nam się wygrać bez Luquinhasa, ale dla nas to bardzo ważny zawodnik, podobnie zresztą jak Andre Martins. Andre był z nami we Wrocławiu razem ze swoją rodziną. Dopingował nas na żywo i to też pokazuje jego nastawienie do drużyny. Cieszy mnie, że problem kartkowy związany z Martinsem i Luquinhasem jest już za nami. Teraz będziemy mieli większe możliwości w doborze składu. Nie mam pretensji do drużyny, że oddali pole gry przeciwnikom. Nasz rywal miał swoje szanse, ponieważ umie grać w piłkę. Najważniejsze, żeby w tych gorszych momentach nie popełniać prostych błędów, bo kilka razy w ostatnich meczach nam się to zdarzało. Było tak chociażby przeciwko Piastowi. „Jędza” nie szykuje się do roli rezerwowego. To nasz kapitan i bardzo ważny zawodnik. Wczoraj okazało się, że nie będzie w stanie zagrać od pierwszej minuty, więc nie było sensu, żeby przyjeżdżał do Wrocławia. Artur doznał urazu podczas meczu z Piastem.

AAA - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Kupon nie zagrał i zero z tyłu,bez karnego i czerwonej kartki.

Jarzębak zajebiste zawody. odpowiedz

KibicL - 8 minut temu, *.vectranet.pl Ja nie wiem co wy chcecie. Ciągle źle i źle. Nic wam nie pasuje. Ważne są trzy punkty a wrażenia artystyczne są w jeździe figurowej, w piłce gra się przede wszystkim skutecznie. Pięknie to grają w filharmonii. odpowiedz

Legiony - 8 minut temu, *.play-internet.pl Żałosne co mówi trener. Tuszowanie? Dla rezerwowych była dzisiaj szansa żeby zaistnieć A nic nie pokazali. To po co transfery , po co trenują inni ? A była opcja 2 zawodników na 1 pozycję i gdzie oni są? Jesteśmy przewidywalni. Jest jakaś opcja na nowych, na młodzież? Wątpię. odpowiedz

Pozytywny - 9 minut temu, *.t-mobile.pl Czy na tym portalu są jeszcze osoby, które potrafią coś ocenić pozytywnie. 3 punkty na terenie, który do tej pory nie przegrał, ograł ostatnio Pogoń.....

Mentalność Polaków, zamiast doceniać, to zawsze....źle odpowiedz

Kolos - 5 minut temu, *.play-internet.pl @Pozytywny: pozytywne jest to że Śląsk nam leży i prawie zawsze zdobywamy komplet punktów. odpowiedz

Jaki - 10 minut temu, *.chello.pl JAKIE PROBLEMY KADROWE!!!! Oczywiście kadra nie jest idealna ale grać taki piach to przecież coś niemożliwego.. Jaka na razie oprócz wprowadzenia nowego systemu nic nie zostało poprawione... Stałe fragmenty dalej leżą.. Głupie bramki dalej tracimy! NO i co najważniejsze w PP już nas nie ma!! Ogólnie to rzadko jestem zwolennikiem zmiany trenera ale moim zdaniem obecny nie udzwignal presji.. Pod wodzą innego jakiegokolwiek szkoleniowca nie grali byśmy gorzej.. No chyba że Romeo Jozak ale On nie był trenerem... odpowiedz

Zbigniew - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Ważne trzy punkty .Ustawienie drużyny dziwne ale zdało egzamin .Chłopcy walczyli , trochę gdyby poprawili celność podań i mieli lepszy przegląd pola było by doskonale a gol Wszołka cudowny . Chciał bym by ten koleś co po meczu z Piastem wysyłał Wszołka na Konwiktorską zjadł swój język .



odpowiedz

andreas - 29 minut temu, *.chello.pl Decyzyjność do n potęgi to problem Legii przy strzałach i podaniach. Czasami wygląda to tak jakby nie myśleli o przerzucie, o zagraniu czegoś niekonwencjonalnego, o oddaniu strzału. Gramy za wolno nie ma (poza Kapustką który próbuje) grania 1 na 1. Źle się ogląda nasze mecze jeden plus że zero z tyłu. odpowiedz

@PanTrener - 31 minut temu, *.vectranet.pl Pan Michniewicz nie wie co to są zmiany powinien iść na doszkalanie, a ostatnie 10min to obrona czestochowy była, jak tak ma wygladac legia to juz w lato trzeba szukac powaznego trenera ktory na swoim fachu sie zna, vide Papszun czy Brosz odpowiedz

Rjej - 18 minut temu, *.mm.pl @@PanTrener: tak najlepiej co sezon zmieniać trenera odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.t-ipconnect.de Brak ruchu bez piłki.Jedynie Kapustka wchodzi w drybling.Strzały celne tylko 2.Strzał z dystansu 5 metrów od bramki.

Jest nad czym pracować.



odpowiedz

Trampek - 13 minut temu, *.125.42 @Darek : Cytat: ".Strzał z dystansu 5 metrów od bramki." Ha-ha-ha , dobre ! Oprawić w ramki - powiesić na drzwiach trenera odpowiedz

Misza_Praga - 33 minuty temu, *.plus.pl Plus za wynik i za to dzięki, każdy mecz dla Legii jest trudny ale wierzę że takie wpadki jak z beniaminkami nie będą się zdarzać , teraz niby łatwiejszy mecz ale trzeba dac z siebie mnóstwo, MOCNO LEGIA odpowiedz

Mateusz z Gór - 36 minut temu, *.orange.pl "Kontrolowaliśmy mecz, utrzymywaliśmy piłkę i budowaliśmy akcję tak jak chcieliśmy."



Ojej. odpowiedz

