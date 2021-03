Legia odjeżdża rywalom

Sędziowie

Główny: Sebastian Jarzębak

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Tomasz Wajda



MARKUS od 51 LAT Legia - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Mecz słabiutki lepsza brzydka wygrana jak piękna porażka. Za Michniewicza coraz gorzej wygląda nasza gra , a te uzupełnienia w tym oknie to porażka .Legia notorycznie jest osłabiana od kilku lat , do Europy z kim I z czym.Kazda formacja musi zostać wzmocniona klasowymi grajkami jak chcemy coś osiągnąć w Europie inaczej w lecie będzie po pucharach o ile awansujemy .SZKŁEM PUPY NIE powycieraja nasi włodarze, a do tego dochodzi odpowiedz

Mądrala 0,7 - 15 minut temu, *.chello.pl Jarzebowski w dzisiejszym meczu bezbłędny. Najlepszy sędzia jak do tej pory 2 akcje spr na VARze. DLa Śląska gwizdał zasłużenie

Tak samo jak dla nas. Tam

Gdzie powinna byc żółta to byla żółta osobiście uwazam ze na najwyższym poziomie. Co do meczu to bardzo słabiutko ale cieszą 3pkt odpowiedz

Benio - 25 minut temu, *.inetia.pl Bardzo słaby Włodarczyk. Gwilla to totalne nieporozumienie. To samo Wieteska. Z taką grą to nie ma szans w Europie. Nie wiem czy trener tego nie widzi. Dlaczego nie grali nowi podobno są w cyklu treningowym. Nie są chyba gorsi od akademii. odpowiedz

Olo - 30 minut temu, *.chello.pl Słabiutki ten mecz, wymęczone zwycięstwo, tradycyjnie jedną bramką. Szykuję się kolejny eurowpier...l w pucharach od jakichś pasterzy. odpowiedz

Trampek - 31 minut temu, *.125.42 Gratulacje ...za wynik. Powtarzam za wynik - który powoduje powiększenie w tabeli przewagi LEGII nad kolejnym zespołem do siedmiu punktów. odpowiedz

sen o - 35 minut temu, *.chello.pl z tymi wychowankami to ściema. Dzisiaj Włodar nic nie pokazał. Skibicki, Kostorz, Mosór niech szybko zmienią klub aby grać bo u nas mogą być tylko epizody. Szabanow gra bo defensywa słaba (stoperzy) a drużynę buduje się od defensywy. zakupy nowych pozostałych na razie nie mają szans więc trudno powiedzieć co wniosą. Wszołek jak zwykle niedokładnie i lekko olśnienie miał tylko przy bramce i chwała m,u za to. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 20 minut temu, *.247.241 @sen o: jeśli utrzymamy przewagę nad resztą, to pod koniec sezonu młodzież będzie miała okazję się ogrywać. A po sezonie i Euro Ślisz i Kapustka pewnie zmienią klub, bo Miodek nie ma kasy. odpowiedz

Kalarepa - 46 minut temu, *.play-internet.pl Na plus Kapustka, Wszolek i ten Lopes. Reszta sut. Czediek tez aut. odpowiedz

GD - 40 minut temu, *.chello.pl @Kalarepa: Nie pij już dzisiaj więcej. odpowiedz

Elquatro - 46 minut temu, *.chello.pl W koncu odjechaliśmy reszcie ligi za hajs z Ligi Mistrzów odpowiedz

Olo - 31 minut temu, *.chello.pl @Elquatro: Raczej reszta ligi tradycyjnie robi wszystko, żeby przypadkiem nie zbliżyć się do czuba tabeli. Nie ma słów na to jak ta liga jest żałosna. odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.t-ipconnect.de Słaby mecz.Strzały z dystansu niecelne.Brak ruchu bez piłki.Czasami jak w 25 minucie brak pomysłu co zrobić z piłką.Dużo gry do tyłu.Jedyny Kapustka potrafił wdać się w drybling.Reszta czeka na gotowe.

Pekhart zmarnował 100%sytuacje.Włodarczyk niewidoczny ale nikt mu nie dogrywał piłek.Wszołek też tylko 2 akcje zrobił.

Lopes trochę powalczył.

2 celne strzaly na mecz.To też kpina jest.

Chórzysta nie uciekł po mecz jak ostatnio do szatni poczekał na swoich piłkarzy.

Z nowych piłkarzy tylko Szabanow gra.Więc coś nie bardzo te wzmocnienia. odpowiedz

AliMario - 47 minut temu, *.tpnet.pl Paradoksalnie, im gorsza gra tym większa różnica w tabeli. . Poziom rozgrywek coraz słabszy... odpowiedz

LewLegia - 50 minut temu, *.net.pl Poziom sportowy ligi to tragedia. Mistrzem zostanie Legia, której trenerem może być każdy lump, a i tak wygra bo ma kilku zawodników lekko ponad przeciętność.

Nie było super stadionów, nawet podgrzewanych muraw, a nasze kluby grały w Europie i co jakiś czas coś ugrywaly.

Teraz widziny co się dzieje i możemy tylko gadać bo prezesi klubów, mają to gdzieś byle kasa z koszulek i kiełbasek się zgadzała.

PZPN ten sam wzór działania byle stołki i kasa co miesiąc wpadała, tylko dzięki Lewemu bo on jest magnesem.



odpowiedz

Miazga - 47 minut temu, *.play-internet.pl @LewLegia: zburzyc stadiony odpowiedz

Robson - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Jest progress ze Śląskiem Wrocław nigdy nie grało się na luzie cieszy postawa Kapustki zaczyna się odradzać .

Jeszcze tylko trochę wsparcia w obronie i nie będzie źle.

Pozdrawiam wszystkich kibiców są 3lkt i to ważne odpowiedz

TOMEK PEKART - 54 minuty temu, *.mgk.pl BRAWO OBY TAK DALEJ WKONCU TRZEBA ZDOBYĆ MISTRZA NA KILKA KOLEJEK PRZED KONCEM A NIE W OSTATNIEJ odpowiedz

olew - 23 minuty temu, *.vectranet.pl @TOMEK PEKART: ja przeciwnie, uwielbiam te tytuły zdobyte w ostatnich minutach , albo nawet 10 minut po odpowiedz

olew - 56 minut temu, *.vectranet.pl ciężko się grało, strasznie wybiegany ten Śląsk, ale nie faulował przesadnie, więc fajnie że wygrali, fajnie że bez kontuzji, ładna akcja i bramka Wszołka, Lopez dobry, Kapustka niezły, kadrowo Legia góruje nad resztą ligi, dzisiaj mało zmian, nastrój kibola Legii jest dobry, brawo drużyna ! odpowiedz

Kipkorir - 1 godzinę temu, *.chello.pl Historia się powtarza - Włodar z wozu, koniom lżej. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najważniejsze dziś były 3 opkt aby troche odjechać innym. Gra moze nie zachwyciła niestety poziom Polskiej ligi jest jaki jest . Wiec niestety się dostosowujemy do niego. Zwróćcie uwagę ze w statnich 5 meczach ligowych Nasza Kochana Legia zdobyła 13 pkt na 15 możliwych . No i w końcu na 0 ztyłu odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Strasznie dużo trolli dzisiaj tutaj...... Wszyscy czekamy na lepszy styl i grę-wiadomo.Punkty bardzo cieszą i przewaga w tabeli.Tak dalej Legio odpowiedz

Trener Bramkarzy - 59 minut temu, *.vectranet.pl @mareczek: Ile będziesz czekał na styl może do drugiej rundy eliminacji Euro Pucharów (Nie ważne jakich), gdzie zespół "Bezludnej wysypy" nas rozjedzie, albo inni "Eskimosi". To jest LEGIA tu trzeba wymagać Tu i Teraz i stylu i wyników, a nie takiego dziadostwa... A my jak to ktoś tu już napisał dostosowujemy się niestety do poziomu tej mizernej ligi.... odpowiedz

Nooosz - 53 minuty temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Kur,,a Masz racje ,nic dodać nic ująć odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kupona nie było i nie było najgorzej w obronie.

Najgorszy Gwilia i Włodarczyk. odpowiedz

bolo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Co z Szabanowem ?Jak zagrał i czy nadal może pozostać w Warszawie?

odpowiedz

andreas - 1 godzinę temu, *.chello.pl @bolo: średnio nic nie pokazał a parę razy za wolny m.in z tego żółta kartka. odpowiedz

golik - 59 minut temu, *.chello.pl @bolo: obrona słaba. Mladenovic coraz bardziej chaotyczny. Stoperzy średnio najlepszy dynamiczny Juranovic. Druga linia słabo zbiera piłki. odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.02.net Legia już ma mistrzostwo pewne poziom ligi coraz słabszy odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia Warszawa dziękuję ⚽️ Wszołek dziękuję ⚽️ odpowiedz

andreas - 1 godzinę temu, *.chello.pl marność nad marnościami. Nie ma żadnego chłopa z jajami co by coś wykreował je...nął z dystansu a nie w poprzek i do tyłu. odpowiedz

Dario - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Qvo Vadis Legio ?? na pewno nie do Europy....z taką grą to jest dramat a trener chórzysta WYPAD.... odpowiedz

Jani - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lepszy wynik niż gra. Legia słaba, Śląsk jeszcze gorszy. Zwycięstwo jednak cieszy odpowiedz

Sr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jani: jakby było na odwrót też byś pewnie narzekał odpowiedz

Jani - 20 minut temu, *.chello.pl @Sr: Napisałem że zwycięstwo cieszy analfabeto odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Najważniejsze 3 punkty dzisiaj i tyle w temacie.Ostatnio Piast i dziś Śląsk gra taką lipe że oczy bolą a nasza Legia z takimi słabszymi zespołami się slimaczy.Więcej strzałów na bramkę rywali celnych i bramek i będzie super.DAWAĆ PO MISTRZA!!! odpowiedz

quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Punktowo odjeżdża, stylem gry - niekoniecznie... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Poziom dramat z meczu na mecz coraz gorszy piach Legia gra... Czemu tylko jedna zmiana czemu nie wszedł Muci i nie było Jaszura... Minimalizm i zmysł taktyczny chorzysty... Masakra z czym do Europy... odpowiedz

Wawq - 1 godzinę temu, *.chello.pl Poziom gry Legii dramat

Glivia Wites Włodarczyk masakra

Michniewicz to nie trener odpowiedz

Cult Legia King Forever - 1 godzinę temu, *.37.12 WSZOŁEK NO SMILE ALE DZIĘKUJEMY! odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com I jest git, Legio uciekamy reszcie peletonu. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gra oczywiście bez rewelacji ale chociaż wynik taki jak powinien być odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kocham Cię Legio Warszawa ! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Spiewajmy hej lalal Legia dzis 3 pkt ma :) Fujary do góry i golimy frajerów . odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.241 Kiedy ostatnio Legia była liderem z co najmniej 7 pkt przewagi nad kolejną drużyną? Pamięta ktoś? Wiele lat temu. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl @vadisodjidjiaofoe:

Chyba za Urbana/Berga odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: w poprzednim sezonie... A i przewaga sięgała 10 pkt... odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.111.202 @vadisodjidjiaofoe: dawne czasy ledwo pamietam chyba rok temu hahahahaha odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: Hehehe ale jaki był wtedy poziom Legii i poziom ligi.. Dzisiejsza przewaga wynika że słabości rozgrywek więc bym sie nie zachwycał. Obawiam się że Europa Nas brutalnie zweryfikuje jak też mizerny warsztat Czesia... odpowiedz

KN - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @vadisodjidjiaofoe: Cymbał.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.241 @Piotr: OK. Fakt. Pod koniec fazy zasadniczej zdaje się. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.241 @KN: nie napinaj się, bo zdaje się, że obstawiałeś porażkę dzisiaj. odpowiedz

KN - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @vadisodjidjiaofoe: Zasadniczo styl to porażka.. I tak Mistrz Polski będzie ale dalej już wiadomo co nas czeka, więc nie podniecajmy się niezłą przewagą w tej śmiesznej lidze. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.241 @KN: lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Za to z Wartą gramy u siebie i będą wysokie kursy, więc możliwe, że pięknie przegramy i będziesz usatysfakcjonowany ;-) odpowiedz

Lupus - 41 minut temu, *.centertel.pl @Syn trenera: Pamiętajcie co powiedział trener kadry - że liga poziomem mocno odstaje od reszty Europy. odpowiedz

