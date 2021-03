Legia ograła Śląsk Wrocław, dzięki czemu powiększyła przewagę nad goniącymi ją Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. Jedynego gola dla warszawskiego klubu strzelił w drugiej połowie Paweł Wszołek. Zapraszamy do obejrzenia bramki i skrótu z tego spotkania. Wszołek otwiera wynik meczu Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV Skrót z meczu na ŁączyNasPiłka.pl

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 24 minuty temu, *.t-ipconnect.de Na zdjęciach widać jakieś vipy jak siedzą obok siebie jeden przy drugim.Bez żadnych odległości miedzy sobą.

Czyli vipy mogą siedzieć obok siebie a kibice już nie? odpowiedz

Elusia - 40 minut temu, *.214.13 Kapustka jak zwykle najlepszy,to po jego podaniu do Wszolka padła bramka.Oby tak dalej,Legia mistrzem. odpowiedz

Orneta 100 % LEGIA - 42 minuty temu, *.intelly.pl Dobrze że Pekhart wraca, Lopez totalny niewypał... Brawo LEGIA







odpowiedz

Bemowo L - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl boruc dno!!! odpowiedz

dobry wszołek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobry mecz Legii, nie było łatwo, ale 7 punktów przewagi i 10 meczów do kolejnego mistrzostwa zostało. Gdyby nie potknięcia z beniaminkami to byłoby dużo ładniej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.