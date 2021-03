Oceny legionistów za mecz z Śląskiem

Najwyższe noty za niedzielny mecz we Wrocławiu otrzymali Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka. Występ pomocników oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy także otrzymali niezłe noty. Najniższa trafiła do Szymona Włodarczyka - 3,0. W sumie oceniało 1029 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Wszołek 4,6 Kapustka 4,6 Rafael Lopes 4,2 Boruc 4,1 Juranović 4,1 Mladenović 3,8 Slisz 3,8 Wieteska 3,7 Szabanow 3,6 Pekhart 3,3 Gwilia 3,2 Włodarczyk 3,0

Sied(L0ce - 6 minut temu, *.com.pl Za co włodar 3 ?? za unikanie gry ? 100 % przegranych pojedynków ??? co najwyżej 2 na zachęte odpowiedz

Cyniek - 7 minut temu, *.play-internet.pl Jedzy nie było i wynik na zero stylu czy to nie dziwne że zawsze jak jedzą nie gra to nie tracimy bramek odpowiedz

kibolo - 23 minuty temu, *.orange.pl A co to się wydarzyło, żę nie było w tym roku życzeń dla płci pięknej? :) odpowiedz

Adson 78 - 42 minuty temu, *.plus.pl do Felek !!! Jędrzejczyk nie grał chyba że inny mecz oglądałeś :p odpowiedz

Felek - 59 minut temu, *.netfala.pl Jędza mniej niż zero. odpowiedz

Błażej - 1 godzinę temu, *.168.8 Wszołek najwyżej oceniony, co dobrze pokazuje, że ogół kibiców ma wątpliwe pojęcie o piłce. odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl Włodar za wysoko! odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To byl dobry mecz wiec ocena druzyny wlasciwa !!! odpowiedz

Hiszpan junior - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Gdyby nie to że wszołek strzelił goła nie dał bym mu mu nawet 4 za nisko Lopez i slisz a wieteska odziwo nie zagrał gorszego meczu niż juranović odpowiedz

Szok - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda gadać,dobrze ,że słabymi grali,nic nie pokazali,Legia cudzoziemska odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szok: zaloz buty pilkarskie i pokaz jak powinni grac. odpowiedz

Shev - 2 godziny temu, *.197.29 Co do ocen, uważam że Slisz i Lopez za nisko. Uważam że biegał po całym boisku i walczyl o każda pilke, większość tych pojedynków wygrał. odpowiedz

Stefan - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @Shev: masz racje. Pierwszy raz byłem w stanie powiedzieć, ze Lopes zagrał naprawdę dobrze. Jednak na więcej jak 4 to nie zasłużył ???? Wlodarowi się nie dziwie, młody, pierwszy mecz od początku, z reszta stary, również nie błyszczał. Natomiast Gwilia to jest jakaś pomyłka... odpowiedz

