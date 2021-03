Oceny legionistów za mecz ze Śląskiem

Najwyższe noty za niedzielny mecz we Wrocławiu otrzymali Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka. Występ pomocników oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy także otrzymali niezłe noty. Najniższa trafiła do Szymona Włodarczyka - 3,0. W sumie oceniało 1029 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8. Wszołek 4,6 Kapustka 4,6 Rafael Lopes 4,2 Boruc 4,1 Juranović 4,1 Mladenović 3,8 Slisz 3,8 Wieteska 3,7 Szabanow 3,6 Pekhart 3,3 Gwilia 3,2 Włodarczyk 3,0

Jędza - 1 godzinę temu, *.207.101 Jak dostanę siódemkę , to obiecuję nie zagrać do końca sezonu i będą wszystkie mecze na zero z tyłu. To będzie mój wkład w MP. odpowiedz

NAS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kto to ocenia?!

Chyba te oceny wystawiały osoby nie oglądające meczu... każda ocena minus jeden, może nie licząc Lopeza no i Kapustka -0,5... odpowiedz

Miki - 5 godzin temu, *.warszawa.pl Czasami jak widzę oceny to zastanawiam się czy oglądamy te same mecze.

Mladenowic 3.8 - za co, zachwyty za 1 dobre dośrodkowanie na 100, straty w obronie,

Boruc 4.1 - łapie co leci na bramkę, trudno nie miał, ale gra nogami, każde wybicie to strata

Sied(L0ce - 6 godzin temu, *.com.pl Za co włodar 3 ?? za unikanie gry ? 100 % przegranych pojedynków ??? co najwyżej 2 na zachęte odpowiedz

Cyniek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jedzy nie było i wynik na zero stylu czy to nie dziwne że zawsze jak jedzą nie gra to nie tracimy bramek odpowiedz

kibolo - 7 godzin temu, *.orange.pl A co to się wydarzyło, żę nie było w tym roku życzeń dla płci pięknej? :) odpowiedz

Adson 78 - 7 godzin temu, *.plus.pl do Felek !!! Jędrzejczyk nie grał chyba że inny mecz oglądałeś :p odpowiedz

Felek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Jędza mniej niż zero. odpowiedz

Błażej - 7 godzin temu, *.168.8 Wszołek najwyżej oceniony, co dobrze pokazuje, że ogół kibiców ma wątpliwe pojęcie o piłce. odpowiedz

Dom_Rembsky - 7 godzin temu, *.chello.pl Włodar za wysoko! odpowiedz

WL - 8 godzin temu, *.tpnet.pl To byl dobry mecz wiec ocena druzyny wlasciwa !!! odpowiedz

Hiszpan junior - 8 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Gdyby nie to że wszołek strzelił goła nie dał bym mu mu nawet 4 za nisko Lopez i slisz a wieteska odziwo nie zagrał gorszego meczu niż juranović odpowiedz

Szok - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Szkoda gadać,dobrze ,że słabymi grali,nic nie pokazali,Legia cudzoziemska odpowiedz

Ursus - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Szok: zaloz buty pilkarskie i pokaz jak powinni grac. odpowiedz

Shev - 8 godzin temu, *.197.29 Co do ocen, uważam że Slisz i Lopez za nisko. Uważam że biegał po całym boisku i walczyl o każda pilke, większość tych pojedynków wygrał. odpowiedz

Stefan - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Shev: masz racje. Pierwszy raz byłem w stanie powiedzieć, ze Lopes zagrał naprawdę dobrze. Jednak na więcej jak 4 to nie zasłużył ???? Wlodarowi się nie dziwie, młody, pierwszy mecz od początku, z reszta stary, również nie błyszczał. Natomiast Gwilia to jest jakaś pomyłka... odpowiedz

Jerry - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Shev: Slisz niestety gra na takiej nieefektownej pozycji. Ludzie jak nie widzą asyst albo goli to uważają, że kolesia nie było na boisku i stąd zawsze takie niskie noty. A on przecież swoją robotę robi nieźle. Co do Lopesa to nie przepadam za gościem ale to już był jego drugi ligowy mecz, w którym, mimo że nie strzela to wykonuje niezłą prace na na granicy pomoc/atak. Kiedyś w Anglii taka pozycja nazywała się forwarder - ni to pomocnik ni napastnik. Czasem cos strzeli, częściej popracuje na strikera. odpowiedz

Shev - 5 godzin temu, *.org.uk @Stefan: Co do Gvilli to sam się zastanawiam, w Górniku miał liczby i grał naprawde nieżle. W Legii, 1 sezon w miare choć bez rewelacji a teraz, chłop ma wszystko żeby być liderem w drużynie, ale chyba nie w naszej. Może za duża presja ?. Dajmy mu jeszcze szanse może się rozkręci. odpowiedz

Jerry - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Shev: Nie rozkręci się już. Jego trener w FC Luzern - Rene Weiler powiedział, że dla pomocników typu Gvilia nie ma miejsca w nowoczesnym futbolu. I jak Patrzę na Gruzina to Wailer miał rację. odpowiedz

Shev - 5 godzin temu, *.org.uk @Jerry: 100% racji, mało ludzi docenia ich prace na boisku. Ale jak ktoś sie zna choć torchę na piłce i umie dobrze obserwować to doceni ich prace. Tak jak my. Ja też mysle że Lopes to nie jest grajek skrojony na Legie ale daje od siebie wystartczająco żeby go za to pochwalić. odpowiedz

Stefan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Shev: Potrzeba nam środkowych, którzy będą strzelać na bramkę, myśleć, rozgrywać... pierwsza połowa na początku sytuacja po dośrodkowaniu i oczywiście brak strzału, co kontakt z piłka to strata... i tak w każdym meczu, gdy gra. Lopes robi swoje, ale jeśli ma grać to z drugim, szybszym, zwrotniejszym napastnikiem. Bez wątpienia to był najlepszy mecz Lopesa w Legii. Oby tak dalej. odpowiedz

