Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 6 marca 2021 r. 22:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 1-3 Pogoni Szczecin w pierwszej kolejce rundy wiosennej. Juniorzy młodsi pokonali 2-0 Znicz Pruszków na otwarcie CLJ U17. W CLJ U15, Legia rozpoczęła od zwycięstwa 6-0 nad Polonią. Legia U16 w meczu towarzyskim pokonała 9-2 STF Champion Warszawa U17 (większość składu STF stanowili jednak gracze z rocznika 2005 - tego samego co gros legionistów). Legia U14 uległa wyraźnie Olympikowi Wrocław U15. Z kolei zespoły U10, U12 i U13 zaprezentowały się z bardzo dobrej strony w sparingach z Jagiellonią, ŁKS i Hutnikiem Kraków.



CLJ U18: Legia Warszawa 1-3 (1-1) Pogoń Szczecin

Gole:

0-1 19 min. Michał Samborski b.a.

1-1 40 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Dawid Barnowski)

1-2 52 min. Kacper Łukasiak b.a.

1-3 59 min. Michał Samborski



Strzały (celne): Legia 10 (9) - Pogoń 17 (12)



Legia: Jakub Kowynia - Hubert Derlatka (Kpt) Ż, Szymon Bednarz [04] Ż (81' Bartosz Wicenciak), Damian Urban, Miłosz Pacek (86' Kacper Imiołek) – Bartosz Ślendak, Ignacy Dawid (67' Kajetan Staniszewski), Łukasz Rytelewski – Dawid Barnowski (67' Jerzy Munik), Wiktor Kamiński [04], Dawid Niedźwiedzki [04] (67' Kacper Skwierczyński)

Rezerwa: Jan Sobczuk, Marcel Myszka







Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Woytka



CLJ U17: Legia Warszawa 2-0 (1-0) Znicz Pruszków 04

Gole:

1-0 38 min. Jordan Majchrzak (as. Maciej Bochniak)

2-0 50 min. Maciej Bochniak (as. Jordan Majchrzak)



Strzały (celne): Legia 17 (7) - Znicz 10 (5)



Legia: Jakub Murawski [05] – Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski Ż, Tomasz Okulicki (14' Bartosz Mikołajczyk [05] Ż), Bartosz Dziemidowicz – Sebastian Kieraś, Kacper Knera, Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz (73' Jakub Rutkowski), Jordan Majchrzak, Maciej Bochniak [05](61 Wiktor Puciłowski [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Sparing: Legia U16 9-2 (4-1) STF Champion Warszawa U17

Gole:

1-0 19 min. Kacper Rojkowicz (as. Oskar Lachowicz)

1-1 33 min. Igor Janik

2-1 35 min. Roman Żuk (as. Oskar Lachowicz)

3-1 40 min. Kacper Rojkowicz (as. Roman Żuk)

4-1 41 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

4-2 54 min. Franciszek Szymański

5-2 57 min. Filip Borowski (as. Bartosz Krasuski)

6-2 65 min. Filip Borowski (dob. strz. Oskara Lachowicza)

7-2 67 min. Lucio Ceci (z rzutu wolnego)

8-2 82 min. Filip Borowski (as. Filip Rejczyk)

9-2 83 min. Oskar Lachowicz b.a.



Strzały (celne): Legia 29 (18) - Champion 11 (6)



Legia: Tomasz Zieliński (46' Aleksander Mickielewicz [06]) - Franciszek Saganowski [06](46' Kajetan Pysz [06]), Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski, Lucio Ceci - Filip Borowski, Benedykt Piotrowski (Kpt), Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz (66' Igor Szostek), Roman Żuk, Szymon Siodłowski (27' Filip Rejczyk [06])

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: MKS Polonia Warszawa '06 0-6 (0-1) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 38 min. Kacper Bogusiewicz (as. Jakub Grzejszczak)

0-2 43 min. Tomasz Rojkowski (as. Oliwier Olewiński)

0-3 46 min. Tomasz Rojkowski (as. Fryderyk Misztal)

0-4 55 min. Kacper Bogusiewicz (as. Tomasz Rojkowski)

0-5 58 min. Rafał Boczoń (as. Oliwier Olewiński)

0-6 79 min. Karol Kosiorek b.a.



Strzały(celne) [15-80']: Polonia 4 (2) - Legia 17 (9)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek (72' Jakub Nędzyński), Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (72' Maciej Złotkowski) - Przemysław Mizera (52' Piotr Zieliński), Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz, Fryderyk Misztal (65' Jakub Źewłakow), Jakub Kowalski (75' Karol Kosiorek), Tomasz Rojkowski (55' Mateusz Sitek). Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 4-9 (1-3, 3-6) Olympic Wrocław U15

Gole dla Legii:

1-2 27 min. Leon Falecki (as. Aleksander Iwańczyk)

2-4 58 min. Aleks Płoszka (as. Kuba Nawrocki)

3-5 82 min. Konrad Kraska (as. Kuba Solecki)

4-7 98 min. Maciej Jeleński (as. Igor Busz)



Grano 3x35 minut.

Olympic Wrocław nie wykorzystał w II tercji rzutu karnego - Jan Leszczyński obronił



Legia: Dawid Ostrowski (36' Jan Leszczyński) - Dawid Foks, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak Libiszowski, Maciej Jaroszewski - Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Leon Falecki, Konrad Kraska, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Mateusz Różański, Leon Ziętek, Kuba Nawrocki, Kuba Solecki, Maciej Jeleński, Igor Busz

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko. Drużynę prowadził dziś Mateusz Majewski



Legia U13 - Hutnik Kraków U13 (2008)



Strzały (celne): Legia 19 (14) - Hutnik 5 (1)



Grano 2x40 minut



Legia: Marcel Grzejda, Denis Stoliarenko [09] - Maciej Chojnowski, Oliwier Puto, gr. klubu partnerskiego, Filip Nieckarz, gr. testowany, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Daniel Foks, Adam Niewiadomski, Daniel Wyrozumski, Szymon Rusin, Pascal Mozie, Artur Sikorski, Norbert Merchel [09], Bartłomiej Leszczyński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U12 - ŁKS Łódź U12 (2009)



Strzały (celne): Legia 45 (27) - ŁKS 12 (9)



Grano 3x30 minut



Legia: Denis Stoliarenko - Jakub Piaseczny, Aleksander Marciniak, Ksawery Kopeć, Jan Rodak, Vicent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Kacper Ziółkowski, gr. testowany, Tymon Płoszka [10], Olivier Ziembicki, Oskar Putrzyński [10], Iwo Dolega, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U10 - Jagiellonia Białystok U10 (2011)



Strzały (celne): Legia 78 (41) - Jagiellonia 19 (14)



Grano 4x20 minut



Legia: Oliwier Frąckiewicz, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Michał Kuć, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Stanisław Ziętek, Fryderyk Paprocki, Aleksy Chmielewski, Julian Liwartowski, Maksymilian Albrecht

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Michał Konieczny