Wystawa poświęcona Kazimierzowi Górskiemu

Poniedziałek, 8 marca 2021 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od drugiego marca do końca roku w muzeum Legii przy Łazienkowskiej 3 dostępna dla zwiedzających jest wystawa poświęcona Kazimierzowi Górskiemu. 2 marca minęła setna rocznica urodzin "Trenera Wszechczasów", który przed laty był piłkarzem i trenerem Legii Warszawa. Zwiedzanie wystawy możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17.



- Udało się nam zebrać kilka bardzo ciekawych eksponatów. Mamy tu chociażby pamiątkowy wazonik z 1948 roku, który Kazimierz Górski otrzymał w prezencie ślubnym od Legii Warszawa. Znajdują się tu także jego legitymacje klubowe, legijny dres, a także pamiątki związane z występami na igrzyskach olimpijskich czy słynnym mundialu z 1974 roku – mówi Wiktor Bołba, kustosz klubowego muzeum.



Ponadto z okazji setnej rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego skarbnica narodowa przygotowała unikalny medal z wizerunkiem Kazimierza Górskiego, który został wybity w srebrze wysokiej próby 925/1000. Cena medalu wynosi 89 zł plus 11,95 zł wysyłka. Jedna osoba może zamówić jedną sztukę.



26 lutego Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek upamiętniający Górskiego. Znaczek o nominale 4 złotych i 70 groszy (format 25,5 x 31,5 mm) wykonany jest na papierze fluorescencyjnym techniką rotograwiury. Jego nakład wynosi 1 mln sztuk.