Transmisja meczu Legia - We-Met

O godzinie 14:00 futsaliści Legii Warszawa rozegrają kolejny ligowy mecz. Rywalem będzie zespół We-Met Futsal Club Kamienica Królewska, który zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli. Legia jest na trzeciej pozycji - do wicelidera traci punkt, a do lidera dwa punkty. Poniżej dostępna będzie transmisja z meczu organizowana przez sekcję Legii. Mecz można także oglądać na profilu FB Legia Futsal . Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

szakal - 2 godziny temu, *.orange.pl Mocno Legia???? odpowiedz

