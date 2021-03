Włodarczyk: Występ oceniam pozytywnie

Niedziela, 7 marca 2021 r.

- Uważam, że był to pozytywny występ, chociaż oczywiście zawsze można więcej wyciągnąć. Piłka mnie szukała, ale czasami brakowało kilku centymetrów. Ogólnie debiut w pierwszym składzie oceniam jako udany - powiedział po meczu ze Śląskiem Szymon Włodarczyk.



- W jednej sytuacji, kiedy piłka do mnie dotarła po obronie Putnockiego, chciałem już oddawać strzał, jednak dobiegał do mnie już obrońca, więc to uderzenie nie byłoby celne. Krzyczał do mnie "Kapi", żebym zagrał do środka, więc to zrobiłem. W sumie była z tego jakaś sytuacja, mogłem strzelać, ale wolałem podać do środka.



- Nie mieliśmy kłopotów z opanowaniem nowego ustawienia. Jesteśmy przygotowani na wiele różnych formacji. Trenujemy sporo różnych schematów, więc po tym meczu nie mamy problemu, aby dostosować się do jednego z nich.