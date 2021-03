Jarmolińska z medalem w PŚ w Kairze

Aleksandra Jarmolińska z sekcji strzeleckiej Legii, zdobyła srebrny medal - wraz z Jakubem Werysem z Zawiszy - w konkurencji Skeet Mixed Team, w zawodach Pucharu Świata w Kairze. Były to pierwsze międzynarodowe zawody po długiej przerwie, w których nasi zawodnicy mogli rywalizować ze światową czołówką. Indywidualnie legionistka w konkurencji Skeet 125 była czwarta.

