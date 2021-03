10-11.03: Rozkład jazdy

Zofia Klepacka rozpoczyna rywalizację w Mistrzostwach Europy w klasie RS:X, które odbywają się w portugalskiej Vilamourze. Zawody potrwają do soboty. Z kolei w czwartek o 17:35 na Bemowie, koszykarze Legii podejmować będą zespół Śląska Wrocław. Bezpośrednią transmisję tego meczu można zobaczyć w Polsacie Sport Extra. Wygrana Legii różnicą co najmniej sześciu punktów, zapewni naszej drużynie drugie miejsce przed fazą play-off. Rozkład jazdy: 11.03 g. 19:30 Motor Lublin - Olimpia Elbląg 11.03 g. 17:35 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40; Polsa Sport Extra]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.