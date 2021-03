Książka "1312. Incognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie" (konkurs)

Poniedziałek, 8 marca 2021 r. 17:40 Redakcja

W sprzedaży pojawił się reportaż, prezentujący środowisko kibicowskie na całym świecie. Książkę zatytułowaną „1312. Incognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie” napisał brytyjski dziennikarz Jamesa Montague, a polską wersję wydało Wydawnictwo SQN. To lektura obowiązkowa dla tych interesujących się wydarzeniami na trybunach i poza boiskiem.



Książkę możecie kupić za 29 zł - wystarczy kliknąć tutaj.



„1312. Incognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie” opowiada o początkach ruchu ultras i o tym, jak zdominował on trybuny na całym świecie - od Buenos Aires, przez Bałkany, po Dżakartę. Mówi o radykalizacji piłkarskich fanatyków na Półwyspie Apenińskim, walce z komercjalizacją piłki nożnej w Niemczech oraz starciach z policją czy próbach kontrolowania przez rządzących, które potrafią zjednoczyć najbardziej wrogo nastawione do siebie grupy na Ukrainie czy w Turcji.



Wkrótce zaprezentujemy recenzję tej pozycji w naszej Bibliotece legionisty, a już teraz możecie wygrać w naszym konkursie jeden z pięciu egzemplarzy ufundowanych przez Wydawnictwo SQN.







KONKURS



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz. Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



PYTANIA KONKURSOWE:

1. Kto był przeciwnikiem Legii Warszawa w meczu, na którym na Żylecie zaprezentowana została oprawa "All Cops Are Bałwans"?



2. W którym roku oprawa "All Cops Are Bałwans" została zaprezentowana?



Format odpowiedzi:

1. Manchester United

2. 2021



Poprawna odpowiedź: 1 pkt.



O wygranej decydują kolejno:

1. suma punktów (0-2 pkt.)

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 książka

2. miejsce - 1 książka

3. miejsce - 1 książka

4. miejsce - 1 książka

5. miejsce - 1 książka



Wyniki opublikujemy dziś wieczorem.