Josip Juranović z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Chorwacji na marcowe spotkania eliminacji mistrzostw świata ze Słowenią, Maltą i Cyprem. Mecz ze Słowenią odbędzie się 24 marca o godz. 20:45 w Lublanie, a spotkania z Cyprem i Maltą w Rijece 27 marca o godz. 18:00 i 30 marca o godz. 20:45.

Bolek - 1 godzinę temu, *.plus.pl To jest paradoks - podstawowy obrońca reprezentacji wicemistrzów świata gra w Legii. odpowiedz

Sen o - 50 minut temu, *.play-internet.pl @Bolek: bo LEGIA to jest potęga i tyle. Wielu by chciało grać, tylko żeby klub był dobrze zarządzany zwłaszcza sportowo. odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobrze na nim latem zarobimy! :-) odpowiedz

dong - 1 godzinę temu, *.virginm.net @ding: Noooo... i szkoda troche. Jeden dwojki Vesovic Juranovic moglby zostac bo bedzie bieda po prawej stronie he odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @ding: Jeśli wystąpi na mistrzostwach (a jest duże prawdopodobieństwo) a Chorwacja osiągnie więcej niż tylko mecze grupowe (tez jest na to szansa) to jego odejście do dobrego klubu jest niemal przesądzone. odpowiedz

ANTYzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl gratulacje! odpowiedz

