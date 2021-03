W meczu 19. kolejki III ligi rozegranym w ośrodku treningowym Legia II Warszawa zremisowała z KS Kutno 0-0. Kolejny mecz podopieczni Tomasza Sokołowskiego rozegrają w sobotę 20 marca w Zambrowie. Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki, choć przewagę mieli goście, którzy stworzyli sobie więcej sytuacji. W zespole z Kutna wystąpił były zawodnik Legii, Łukasz Broź. Z kolei w rezerwach wystąpili piłkarze z szerokiej kadry pierwszego zespołu - Kisiel, Rusyn, Cholewiak, Skibiński i Włodarczyk. W drugiej części spotkania nie działo się nic ciekawego - z obu stron brakowało sytuacji bramkowych. III liga: Legia II Warszawa 0-0 KS Kutno Legia: Kacper Tobiasz, Inaki Astiz, Jakub Kisiel, Oskar Wojtysiak, Patryk Pierzak (59. Radosław Cielemęcki), Nazarij Rusyn (59. Lionel Negou), Radosław Pruchnik, Mateusz Cholewiak, Kacper Skibicki (75. Piotr Cichocki), Damian Warchoł, Szymon Włodarczyk Kutno: Patryk Wolański, Kamil Rokosz, Łukasz Broź, Adrian Marcioch, Bartosz Bujalski, Kamil Wielgus, Jakub Świątek, Jakub Szarpak, Łukasz Dynel (68. Marcin Kacela), Adrian Kralkowski, Piotr Kasperkiewicz

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

c u L t - 36 minut temu, *.50.7 A KIEDY RUSZĄ KOPARKI NA BUDOWE MAŁEGO KAMERALNEGO , NAJPIĘKNIESZEGO STADIONU AKADEMII TAKI MINI Ł3!MOŻNA PANIE DARIUSZU MIODUSKI?!REDAKCO PROSZE PRZEKAZAC PYTANIE DO KLUBU,PLEAS MANY THANKS odpowiedz

lob - 49 minut temu, *.chello.pl Rozwiązać te legijne rezerwy, niech idą do prawdziwej roboty na budowę od 6 tej do 18 tej........anty talenty z treneiro na czele.........wstyd dla klubu takich pseudo kopaczy utrzymywać.............. odpowiedz

cuLt LEGIA GoL! - 1 godzinę temu, *.50.7 WIDOCZNIE TRENER I SZTAB DRUGIEJ DRUŻYNY POTRZEBUJE WSPARCIA SZTABU PIERSZEJ DRUŻYNY A NIE PIŁKARZY Z JEDYNKI,DZIĘKUJE POZDRAWIAM odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Połowa składu Legii 2 to piłkarze z szerokiej kadry pierwszej drużyny.Jak oni nie dają rady z Kutnem to jak chcą grać na poziomie naszej dupoklasy? odpowiedz

Wolfik - 5 minut temu, *.mm.pl @Darek: Mam znajomego, który jest ... blisko rezerw jednego z klubów ekstraklasy. opowiadał ostatnio o tym, jak jest ustalany skład na mecz tej drużyny. Okazuje się, że grają ci, których rodzice mają "odpowiednie" znajomości. Nie wiem, czy to do końca jest prawdą, ale obserwując poczynania niektórych zawodników legijnej "dwójki" nie jestem w stanie tego wykluczyć. odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Brawo dla Pogoni Grodzisk odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl Zaczyna się wiosenna miernota. Cieplutko w III lidze wiec po co awansować? W tym sezonie i tak trzymam kciuki za Pogoń Grodzisk (brawo Kołaczek za wczorajszy mecz), bo Legia II może mi tylko poprawić humor jak nie przerżnie drugiego meczu w sezonie z Polonią na awans nie liczę bo w cuda nie wierzę. odpowiedz

Legia sk-ce - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rozwiazac ten zespól.....gwiazdy z jakim kutnemn remis......skandal odpowiedz

Heh - 2 godziny temu, *.mm.pl @Legia sk-ce: przecież to są rezerwy XDD odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.