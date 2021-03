Siatkówka

Legia Warszawa 3-1 Camper Wyszków

Sobota, 13 marca 2021 r. 19:48 Hugollek, Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu 1. rundy play-off siatkarze Legii Warszawa wygrali z Camperem Wyszków 3-1. Stan rywalizacji: 1-0 dla Legii. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane już jutro o godzinie 18. Gra toczy się do trzech zwycięstw.



Początek meczu należał do gości, ale legioniści zdołali odrobić straty. Później spotkanie było bardziej wyrównane. Niestety, Jakub Sutryk po asie serwisowym wykonał serwis autowy i to Camper wygrał pierwszą część gry. Drugi set rozpoczął się po myśli Legii. Gospodarze prowadzili już 8-2. Później nieco oddali pola przeciwnikowi, ale ostatecznie zakończyli drugiego seta asem serwisowym i wynikiem 25-19. Trzeci set toczył się pod dyktando legionistów, którzy wygrali 25-16. Czwartą partię Legia rozpoczęła doskonale - gospodarze prowadzili już 4-0. Gra gości kompletnie się posypała. W pewnym momencie Legia prowadziła nawet 16-5. Przy stanie 21-6 zwycięstwo legionistów było już oczywiste. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 25-11.





II liga: Legia Warszawa 3-1 Camper Wyszków

Sety: 23-25, 25-19, 25-16, 25-11





Legia: Patryk Akala, Maciej Stępień, Arkadiusz Żakieta, Tomasz Obuchowicz, Szymon Pałka, Jan Gawryś, Bartosz Tomczak (L)

Rezerwa: Jakub Sutryk, Damian Kraśniewski, Mariusz Godlewski



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka