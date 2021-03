Legia Warszawa 3-1 Camper Wyszków

Niedziela, 14 marca 2021 r. 19:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu 1. rundy play-off siatkarze Legii Warszawa wygrali z Camperem Wyszków 3-1. Stan rywalizacji: 2-0 dla Legii. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane za tydzień w Wyszkowie. Gra toczy się do trzech zwycięstw.



Podobnie jak sobotnie, tak i niedzielne spotkanie było bardzo wyrównane. Legioniści wygrali wprawdzie pierwszego seta 25-19, ale to zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Drugiego seta stołeczny zespół rozpoczął źle. Przy stanie 3-7 trener Mateusz Mielnik poprosił o czas. To przyniosło efekt, bo Legia szybko zaczęła odrabiać straty. Goście prezentowali się jednak w tej części spotkania dobrze i legioniści potrzebowali sporo czasu, żeby wyrównać rezultat. Przy stanie 18-18 mieliśmy kolejną przerwę na żądanie. Końcówka tego seta to prawdziwa wymiana ciosów i festiwal błędów w zagrywce. Ostatecznie zwycięsko wyszli z tej partii goście, którzy wygrali 27-25. Losy trzeciego seta ważyły się do samego końca, ale zakończenie było szczęśliwe dla gospodarzy. W partii czwartej legioniści prowadzili już 15-7. Dalej już utrzymywali bezpieczną przewagę, a nawet prowadzili 20-9, by wygrać 25-12.





II liga: Legia Warszawa 3-1 Camper Wyszków

Sety: 25-19, 25-27, 25-21, 25-12