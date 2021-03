Koszykówka

Legia Warszawa 67-69 Śląsk Wrocław

Czwartek, 11 marca 2021 r. 19:24 Woytek, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym na Bemowie Legia Warszawa przegrała 67-69 ze Śląskiem Wrocław. Tym samym "Zieloni Kanonierzy" zamiast zapewnić sobie 2. miejsce w tabeli w fazie zasadniczej sezonu, spadli na 3. miejsce i na dwie kolejki przed końcem mają tyle samo punktów co wrocławianie, ale gorszy bilans w meczach bezpośrednich (dwie porażki).



Mecz rozpoczął się od celnej trójki Jakuba Karolaka, ale kolejne sześć punktów trafili goście. Po siedmiu minutach wrocławianie prowadzili 14-9, a całą kwartę wygrali 18-13. Druga część przebiegała pod dyktando Legii. Po trafieniach Medforda i Kulki zrobiło się 18-18 i przez kolejne minuty to legioniści zdobywali oczka, doprowadzając do stanu 25-18. Dopiero wówczas - po 7 minutach gry - Dziewa trafił jeden z dwóch rzutów wolnych, zdobywając 19 punkt dla Śląska. Druga odsłona zakończyła się 10-punktową wygraną Legii, a na przerwę drużyna gospodarzy schodziła prowadząc 30-25.



Po przerwie nie było już tak kolorowo. Śląsk szybko odrobił straty i w 23. minucie meczu ponownie wyszedł na prowadzenie (33-32). Zacięta walka trwała przez całą trzecią kwartę, w której o pięć oczek więcej rzucili goście i przed decydującą częścią na tablicy widniał wynik 47-47.







Ostatnie 10 minut zapowiadało się na zażartą walkę do samego końca i tak też było. Najpierw lekką przewagę osiągnęli wrocławianie (53-49), ale szybkie dwie trójki Wyki i Karolaka pozwoliły Legii objąć prowadzenie 55-53. W połowie kwarty podopieczni Wojciecha Kamińskiego prowadzili już sześcioma punktami (64-58), ale przez trzy kolejne minuty nie potrafili rzucić celnie do kosza, a gościom udało się zanotować dwie trójki i celne osobiste, dzięki czemu na 2:18 przed końcem objęli ponownie prowadzenie (66-64). Na szczęście Walerij Lichodiej szybko odpowiedział rzutem za trzy punkty i po przerwie na żądanie ekipy z Wrocławia rozpoczęła się taktyczna końcówka. Niestety lepsi w niej okazali się goście, bo niecelne rzuty za dwa punkty zanotowali Morris i Medford Jr. Śląsk wygrał dwoma punktami i wyprzedził Legię w tabeli lepszym bilansem spotkań bezpośrednich.



- Gratuluję Śląskowi Wrocław zwycięstwa. Przygotowując się do tego meczu, mieliśmy kilka celów. Jednym z nich było zatrzymać Śląsk poniżej 70 punktów. To się udało, natomiast dziś nasz atak nie funkcjonował tak, jak byśmy tego chcieli. Myślę, że tu był największy problem. Kilka strat w końcówce... szkoda tego meczu, natomiast świat się na tym nie kończy. Mieliśmy szansę zapewnić sobie drugie miejsce, ale gramy dalej i patrzymy przed siebie. Najważniejsza jest teraz pierwsza runda play-off, a nie drugie, trzecie czy czwarte miejsce - powiedział po meczu ze Śląskiem Wojciech Kamiński, trener Legii.



Najwięcej punktów dla Legii rzucił Jakub Karolak (13), a dla Śląska Aleksander Dziewa (16).



Kolejny mecz Legia rozegra w środę 17 marca o godzinie 17:35 w Gliwicach z miejscowym GTK. Rundę zasadniczą zakończy mecz na Bemowie z Kingiem Szczecin, który zaplanowano na niedzielę 21 marca.



PLK: Legia Warszawa 67-69 Śląsk Wrocław

Kwarty: 13-18, 17-7, 17-22, 20-22



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

3. J. Karolak 13 (2)

8. L. Medford Jr 12 (3)

11. W. Lichodiej 11 (3)

14. G. Kulka 6

24. J. Morris 4

---

91. D. Wyka 10 (2)

5. N. Neal 9 (1)

15. A. Linowski 2

31. G. Kamiński 0

2. B. Didier-Urbaniak -

84. P. Kuźkow -

99. J. Sadowski -



Śląsk Wrocław [punkty, za trzy]

11. A. Dziewa 16 (1)

2. K. Gibson 15 (2)

13. S. Jovanović 15 (1)

3. E. Stewart 7 (1)

15. M. Gabiński 3 (1)

---

27. I. Ramljak 9

16. M. Szlachetka 2

18. S. Tomczak 2

10. J. Wójcik 0

6. B. Mccauley -

8. M. Bender -

22. T. Żeleźniak -



Komisarz: K. Antoniak

Sędziowie: D. Zapolski, Ł. Jankowski, K. Tuński



Mecz bez udziału publiczności.







Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz