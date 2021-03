FC10 Zgierz 1-2 Legia Warszawa

W meczu 22. kolejki I ligi futsalu rozegranym na wyjeździe Legia Warszawa wygrała z drużyną FC10 Zgierz 2-1. Przed tym spotkaniem FC10 miał na koncie o jeden punkt więcej od "Wojskowych". Tuż przed przerwą piękną bramkę dla Legii z woleja zdobył Michał Szymczak. Drugi gol padł po indywidualnej akcji Krzysztofa Jarosza, który przejął piłkę, podbiegł w stronę bramki i oddał skuteczny strzał. Kilka minut później gospodarze zdobyli bramkę na 2-1. Wynik nie uległ już zmianie, choć gospodarze mieli sporo okazji do zdobycia bramki i trzeba przyznać, że byli stroną przeważającą. Kolejne spotkanie legioniści mają zaplanowane na sobotę, 21 marca o godzinie 15. Wówczas we własnej hali zmierzą się z TAF Toruń. I liga: FC10 Zgierz 1-2 (0-1) Legia Warszawa 18:20 - 0-1 Michał Szymczak 25:30 - 0-2 Krzysztof Jarosz 28:54 - 1-2 Norbert Błaszczyk FC10: 12. Maciej Marciniak - 2. Marcin Karasiński, 10. Arkadiusz Błaszczyk, 14. Michał Maciąg, 17. Rafał Niewiadomski Rezerwa: 1. Mateusz Komorowski, 3. Amadeusz Brzosko, 8. Piotr Werner, 11. Fabian Kasierski, 18. Emil Młynarczyk, 19. Łukasz Góralczyk, 20. Krystian Pomykała, 21. Norbert Błaszczyk Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski Rezerwa: 18. Paweł Wysocki, 88. Adam Świątkowski, 8. Mateusz Gliński, 9. Paweł Tarnowski, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 77. Mateusz Szafrański żółte kartki: Rafał Niewiadomski - Michał Szymczak

