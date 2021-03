Wiosenny terminarz I ligi rugby

Polski Związek Rugby opublikował terminarz rundy zasadniczej I ligi w rundzie wiosennej oraz terminarz fazy play-off. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach wyraziły zgodę na zmianę regulaminu, polegającą na skróceniu fazy play-off/play-out poprzez wykreślenie meczów rewanżowych. Po 5 kolejkach rozegranych jesienią Legia Warszawa zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i ma 2 punkty ujemne. Wynika to z faktu, że legioniści przegrali wszystkie swoje spotkania, a dwukrotnie zostali ukarani walkowerem (za mecze z AZS AWF Warszawa i Posnanią). Faza Zasadnicza: 10-11.04. - 6. kolejka - Legia Warszawa - Wataha RC Zielona Góra 18.04. - 7. kolejka - Legia Warszawa - RC Arka Rumia 01-02.05. - 8. kolejka - KS Posnania Poznań - Legia Warszawa 15-16.05. - 9. kolejka - Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa 22-23.05. - 10. kolejka - Rugby Białystok - Legia Warszawa Faza play-off (play-out): 05-06.06. - 1-3, 4-6 12-13.06. - 2-3, 5-6 19-20.06. - 1-2, 4-5 04.07. - baraże Zaległe mecze z rundy jesiennej: 20-21.03. Arka Rumia - KS Posnania Poznań 27-28.03. KS Posnania Poznań - AZS AWF Warszawa

