21. kolejka Ekstraklasy

ZGL - 6 minut temu, *.tpnet.pl Warta na fali wiec uwaga LEGIO na Baku ! Powodzenia !!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ja również przestrzegałbym przed nadmiernym optymizmem jaki zapanował po dwóch wyjazdowych wygranych na trudnych terenach. Warta spisuje się najlepiej z trójki beniaminków, widać że okrzepli w ex. Wszystkie ich mecze - nawet te przegrane (oprócz tego z nami) mieli "na styku". Drużyna bez fajerwerków, ale solidna. Przypuszczalnie czeka nas mecz jak z Piastem w PP.



I jeszcze ten kurs.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.181 @Wolfik: Na plus należy odnotować kibiców pod stadionem. Jeśli Jędrzejczyk albo ktokolwiek inny w meczu z Wartą odwali taki popis jak Jędrzejczyk ze Stalą, to obawiam się, że mógłby mieć problem z opuszczeniem stadionu. Także w tym upatruje jednak nadzieję na wygraną. Ale fakt, że to mecz wysokiego ryzyka ;-) odpowiedz

Władeczek - 40 minut temu, *.netfala.pl @vadisodjidjiaofoe: Jędza albo Wieteska dostałby parę liści jak swego czasu Rzeźniczak faken. I thats it! Także raczej nie obstawiam, że grają u buka tym razem. Kibice pod stadionem ich ostudzą w razie czego. odpowiedz

Po(L)ubiony - 27 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: Też bardzo się obawiam tego meczu. Do tego nowy nabytek Warty, Baku, wygląda pozytywnie na tle naszych bocznych obrońców, dobrych ofensywnie, ale wolnych i niepewnych w defensywie. Mam nadzieję, że po nauczkach ze Stalą i PBB, nikt nie podejdzie do meczu na luziku. odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Mecz z Wartą to mecz pułapka. Wydaje się, że Legii nic nie grozi, ale podobnie było przed meczami z Podbeskidziem i Stalą, które Legia przegrała. Teraz trzeba się ogarnąć i zaatakować od początku meczu. odpowiedz

