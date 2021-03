Windsurfing

Klepacka rozpoczyna rywalizację na ME w Portugalii

Wtorek, 9 marca 2021 r. 10:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W portugalskiej miejscowości Vilamoura dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w klasie RS:X, w których startować będzie zawodniczka sekcji żeglarskiej Legii Warszawa, Zofia Klepacka. Będą to ostatnie tej rangi zawody w historii klasy RS:X. Zawodniczka Legii w listopadzie zeszłego roku zdobyła brązowy medal na ME, które również odbyły się w Vilamourze. Przygotowania do tegorocznych Mistrzostw Europy miały miejsce głównie na wodzie na Lanzarote, ponadto kadra ćwiczyła w Zakopanem. Mistrzostwa Europy potrwają do najbliższej soboty.



Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, do których legionistka ma wywalczoną kwalifikację, Klepacka powalczy jeszcze na Mistrzostwach Świata, które w dniach 21-28 kwietnia odbędą się w Kadyksie.