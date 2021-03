Pod lupą LL! - Walerian Gwilia

Wtorek, 9 marca 2021 r. 13:48 Kamil Dumała

Przed trudnym zadaniem stanął trener Czesław Michniewicz w meczu ze Śląskiem Wrocław. W podstawowym składzie trzeba było zastąpić Luquinhasa oraz Andre Martinsa. Trener zdecydował się postawić od pierwszych minut na Szymona Włodarczyka i Waleriana Gwilię. To właśnie Gruzina w spotkaniu ze Śląskiem postanowiliśmy wziąć pod lupę.



26-letni zawodnik ostatnio występował mniej, a po koronawirusie dopiero powoli dochodzi do formy. Ostatni mecz w wyjściowym składzie rozegrał 22 listopada przeciwko Cracovii. Trochę było to widać w pierwszych minutach. Gruzin nie był pewny i rozkręcał się dopiero z czasem. Już w 4. minucie w bardzo prosty sposób stracił futbolówkę na rzecz rywala. W całym spotkaniu cztery razy tracił piłkę. Natomiast na pięć prób odbiorów piłki, udało mu się to tylko dwa razy.



Im dłużej trwał mecz tym bardziej uaktywnił się zwłaszcza w ofensywie. W 11. minucie oddał pierwszy strzał po zagraniu od Szymona Włodarczyka, ale piłka minęła w znacznej odległości bramkę gospodarzy. Po chwili uderzył z rzutu wolnego, ale piłka ostatecznie nie trafiła ani w bramkę, ani do żadnego z kolegów z drużyny. Ostatnia próba strzelenia gola miała miejsce tuż przed zakończeniem pierwszej odsłony gry. Po dwójkowej akcji z Pawłem Wszołkiem otrzymał od skrzydłowego podanie i uderzył sprzed pola karnego, ale uderzenie zostało zablokowane przez defensora Śląska.



Oprócz swoich prób zdobycia gola Gwilia próbował stworzyć okazje swoim kolegom. W 33. minucie świetnie zagrał na prawą stronę do Pawła Wszołka, którego bardzo mocne wstrzelenie futbolówki w pole karne zostało wybite przez defensorów gospodarzy. Około 60. minuty gry próbował bardzo lekką wrzutką zagrać do wbiegającego w pole karne Lopesa, ale podanie było odrobinkę za mocne i piłka wyszła poza boisko. Dobrze wyglądała współpraca Gruzina z Pawłem Wszołkiem. Skrzydłowy dwukrotnie fajnie zagrał do Gwilii w pole karne. W pierwszej sytuacji w trójkącie pograł Wszołek, Gwilia i Bartosz Kapustka. To właśnie strzelec jedynego gola w tym meczu zagrał lobem do Gwilii, który przyjął piłkę, ale następnie stracił ją na rzecz Musondy. W drugiej połowie Gruzin dostał piłkę w polu karnym, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i cała akcja nie wypaliła.



Był to w miarę poprawny występ obserwowanego przez nas zawodnika. Próbował tworzyć sytuacje kolegom i sobie, jednak w wielu fragmentach widać było, że wraca powoli dopiero do swojej dyspozycji i będzie potrzebować minut, by złapać ten rytm. Przy obecnej dyspozycji Bartosza Kapustki, Bartosza Slisza i Andre Martinsa może być mu o nie bardzo trudno. Wymieniona trójka jest podstawą składu Legii i dobrze dyryguje w środkowej strefie boiska.



Walerian Gwilia

Czas gry: 90 minut

Bramki: 0

Strzały / celne: 3 / 0 (0%)

Faule: 2

Faulowany: 0

Spalone: 0

Straty piłki: 4

Odbiory / udane: 5 / 2 (40%)

Podania celne: 48 / 44 (92%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 0 (0%)

Podania przyjęte: 42

Pojedynki / wygrane: 11 / 5 (45%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 0 (0%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 10 / 5 (50%)

Dryblingi / udane: 2 / 1 (50%)