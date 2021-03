Z Pogonią w Wielką Sobotę

Wtorek, 9 marca 2021 r. 12:20 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa opublikowała terminarz 23. kolejki, która odbędzie się w święta wielkanocne w pierwszy weekend kwietnia. Cztery spotkania zaplanowano na sobotę i cztery na poniedziałek. Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w Wielką Sobotę, 3 kwietnia, początek o godzinie 17:30.



Terminarz meczów Legii:

13.03. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań

21.03. (ND) 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

03.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



