Z obozu rywala

Warta przed meczem z Legią

Piątek, 12 marca 2021 r. 17:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 legioniści przy Łazienkowskiej zmierzą się z Wartą Poznań. Czy Warta postawi się Legii i przyczyni się do zmniejszenia przewagi warszawiaków w tabeli, czy może przegra, tak samo jak w jesiennym meczu w Grodzisku Wielkopolskim?



Beniaminek zanotował bardzo słaby początek sezonu 2020/21, gdyż po ośmiu kolejkach na swoim koncie zebrał zaledwie siedem oczek. Trzeba jednak przyznać, że w rok 2021 poznaniacy weszli z przytupem. Warta z czterech spotkań wygrała aż trzy, przegrała jedynie z Lechem Poznań. Warto dodać, że "zielono-biali" w tym sezonie tylko dwukrotnie remisowali swoje spotkania, dzięki czemu w tej klasyfikacji są liderem. Dziesięć meczów przegrali i osiem wygrali. Aktualnie na swoim koncie zgromadzili 26 punktów, co daje im 10. miejsce w ligowej tabeli. Przewaga innych drużyn jest znikoma. Poznaniakom do miejsca w TOP 5 brakuje zaledwie trzech punktów, a nad ostatnią Stalą Mielec mają aż dziesięć oczek przewagi. Zdobyli tylko dwadzieścia bramek, co jest najgorszym wynikiem w Ekstraklasie (tyle samo uzyskało Podbeskidzie Bielsko-Biała), a stracili 22 - zaledwie o dwie więcej od legionistów.



Aż trzy zimowe transfery Warty zostały sfinalizowane z klubami niemieckimi. Najciekawiej wygląda wypożyczony pomocnik pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga, ale z niemieckim paszportem - 22-letni Makana Baku. Póki co występował jedynie w klubach naszego wschodniego sąsiada. Najwięcej meczów rozegrał na trzecioligowym szczeblu, jednak zanotował również 20 spotkań w barwach Holstein Kiel, które występuje na zapleczu Bundesligi. W zespole "Bocianów" strzelił siedem goli i zanotował jedną asystę. Wiele pozytywnych słów o tym zawodniku mówiło się po ostatniej ligowej kolejce. Baku zdobył dwie bramki w starciu z Wisłą Płock, a Warta zwyciężyła 2-0. Kolejnym zawodnikiem, który przekroczył niemiecką granicę, aby trafić do Polski, jest 26-letni Adam Zrelak. Słowacki snajper występował wcześniej w swojej ojczyźnie oraz Czechach, jednak ostatnie 2,5 roku spędził w niemieckim 1.FC Nürnberg. W klubie z Bawarii zaliczył pięć trafień w 50 spotkaniach. Warto dodać, że za sobą ma 14 meczów w tamtejszej ekstraklasie. Ostatnim z nowych zawodników jest Maik Nawrocki, który urodził się w Niemczech, jednak posiada polski paszport. Do Warty został wypożyczony z SV Werderu Bremen, gdzie grał jedynie w zespołach młodzieżowych.



Najlepszym ligowym strzelcem Warty jest Mateusz Kuzimski, który na swoim koncie ma sześć trafień oraz trzy asysty. Snajper do Poznania trafił latem, a wcześniej reprezentował barwy m.in. Chojniczanki Chojnice. W sezonie 2019/20 na pierwszoligowych boiskach trafiał do siatki 15-krotnie. Liderem pod względem asyst jest Łukasz Trałka. Były lechita zanotował cztery asysty oraz strzelił dwa gole. W kadrze Warty znajdziemy jednego byłego legionistę, którym jest Michał Kopczyński. On jednak nie wystąpi w sobotnim spotkaniu z powodu kontuzji.







Historia



Warta Poznań powstała w 1912 roku. W swojej historii występowała również pod nazwami Związkowiec Poznań oraz Stal Poznań. Ostatecznie w 1959 roku klub wrócił do swojej początkowej nazwy, pod którą występuje obecnie.



Za największe sukcesy Warty uchodzą dwa mistrzostwa Polski. Pierwszy raz po to trofeum sięgnęli w roku 1929. Poznaniacy na koniec sezonu mieli tylko punkt przewagi nad Garbarnią Kraków. Sytuacja powtórzyła się 18 lat później, jednak ówcześnie cała organizacja ligi była zupełnie inna - ekstraklasa była podzielona na trzy grupy. Warta swoją wygrała, ponownie wyprzedzając Garbarnię Kraków, jednak tym razem o dwa punkty. Następnie mistrzowie każdej z trzech grup rywalizowali pomiędzy sobą. Poznaniacy wygrali dwa mecze z Wisłą Kraków oraz AZS-em Chorzów, co ostatecznie skutkowało zdobyciem mistrzostwa. Był to ostatni tak wielki sukces tego klubu. Zespół z Wielkopolski po tym sezonie pikował w dół, co skutkowało grą na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Dopiero po sezonie 2019/20 wrócili do polskiej elity, o czym przeważył wygrany baraż z Radomiakiem Radom.



Legia z Wartą grała 30 razy. Legioniści zwyciężali 17-krotnie, a porażkę odnosili 12-krotnie. Remis padł raz, w roku 1993 (0-0). Bilans bramkowy to 65-54 na korzyść warszawiaków. Najlepszym strzelcem legionistów w tych starciach jest Józef Nawrot, z siedmioma trafieniami na koncie. Warta ostatni raz w stolicy wygrała w roku 1936. Było to okazałe zwycięstwo 5-1. Obie ekipy grały ze sobą ostatnio w listopadzie 2020. Wówczas "Wojskowi" wygrali bardzo pewnie 3-0.