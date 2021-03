Przygotowania do meczu z Wartą

Wtorek, 9 marca 2021 r. 20:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przygotowania do meczu z Wartą Poznań piłkarze Legii rozpoczęli we wtorek o godzinie 17. Trener Czesław Michniewicz do dyspozycji miał 24 zawodników. W treningu uczestniczył Artur Jędrzejczyk, którego zabrakło w kadrze meczowej na mecz ze Śląskiem. Dwóch trenowało indywidualnie - Igor Lewczuk i Joel Valencia. Stoper jest coraz bliższy powrotu do zajęć z pełnym obciążeniem. Nieco inaczej wygląda sytuacja Ekwadorczyka - wygląda na to, że nie pozbył się jeszcze w pełni dolegliwości i raczej nie należy liczyć na to, że będzie brany pod uwagę do gry w najbliższych tygodniach.



Nieobecni byli Artur Boruc, Wojciech Muzyk, Marko Vesović i Jasurbek Yaxshiboyev.



Zajęcia rozpoczęła solidna rozgrzewka pod okiem Łukasza Bortnika. Następnie zawodnicy, którzy wybiegli w podstawowym składzie we Wrocławiu (oprócz Szymona Włodarczyka) grali w dziadka, wykonali dwa kółka wokół boiska i zakończyli zajęcia. Pozostali pod okiem Przemysława Małeckiego rozgrywali różne gierki w trzyosobowych składach. Kolejny etapem była praca nad wykończeniem akcji ofensywnych, a zajęcia zakończyła większa gierka 7 na 7, rozgrywana w trzyminutowych interwałach.



Różowi: Miszta/Tobiasz - Jędrzejczyk, Hołownia, Pekhart, Luquinhas, Cholewiak, Muci

Fioletowi: Cierzniak - Skibicki, Andre Martins, Włodarczyk, Kostorz, Kisiel, Rusyn



W środę i w czwartek zespół będzie trenował przed południem. Mecz Legia Warszawa - Warta Poznań odbędzie się w sobotę o godz. 20:00.