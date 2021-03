Futsal

W sobotę w Zgierzu mecz na szczycie

Piątek, 12 marca 2021 r. 17:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

W najbliższą sobotę w Zgierzu dojdzie do meczu na szczycie grupy północnej I ligi - aktualny lider FC10 Zgierz podejmować będzie drugi zespół tabeli, Legię. Jako że do końca rozgrywek pozostało zaledwie siedem serii spotkań, a różnica pomiędzy obiema drużynami wynosi tylko jeden punkt, możemy spodziewać się bardzo interesującego widowiska.



Żałować można jedynie, że spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności, a kibice będą mogli obejrzeć mecz jedynie dzięki internetowej transmisji. Najbliższy rywal Legii w ostatnich tygodniach wykorzystał potknięcia innych drużyn z czołówki i po ostatniej porażce AZS-u UG, awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Gracze ze Zgierza wygrali trzy ostatnie spotkania. W ostatniej kolejce FC10 wygrał na wyjeździe z Dragonem Bojano 5-2, a bramki zdobyli Maciąg (2), Góralczyk (2) i Niewiadomski. Pierwsza piątka najbliższego rywala Legii z tego spotkania prezentowała się następująco: Mateusz Komorowski - Michał Maciąg, Rafał Niewiadomski, Emil Młynarczyk, Łukasz Góralczyk.



Wcześniej zgierzanie wygrali derbowe spotkanie z Widzewem 7-4, a przed trzema tygodniami zwyciężyli w Sulejówku Victorię 8-5. Ostatniej jak do tej pory porażki w lidze doznali 7 lutego z Orlikiem Mosina na własnym parkiecie (2-4). Dwa tygodnie wcześniej gracze ze Zgierza odpadli z rozgrywek Pucharu Polski w 1/32 finału, po wyjazdowej porażce z II-ligowym zespołem Podkowa Teqball Club 3-4. Bramki dla zgierzan zdobywali N. Błaszczyk, Góralczyk i Niewiadomski. Pomimo prowadzenia do przerwy 3-1, po zmianie stron zespół trenera Michała Zawadzkiego stracił trzy bramki w ciągu czterech minut i odpadł z dalszej pucharowej rywalizacji.



Zespół ze Zgierza w tym roku przeprowadził dwa transfery, uzupełniające dotychczasową kadrę. Do klubu wrócił Łukasz Góralczyk, który już w pierwszym spotkaniu obecnych rozgrywek w barwach FC10 strzelił jedną z bramek w spotkaniu z TAF-em Toruń. Do tej pory zawodnik ma na swoim koncie pięć trafień. Ponadto w styczniu powrót do drużyny zaliczył Norbert Błaszczyk (strzelec ośmiu bramek w tym sezonie w I lidze), który obecny sezon rozpoczął w drużynie Widzewa. Zdecydowanie najlepszym strzelcem nie tylko drużyny FC10, ale i całej I ligi jest Arkadiusz Błaszczyk, który zdobył dotychczas 29 bramek. Drugim strzelcem zespołu, a piątym całej ligi, jest Michał Maciąg - strzelec 21 bramek. Tyle samo trafień ma obecnie najlepszy snajper naszego zespołu, Paweł Tarnowski.



Pierwsze spotkanie obu drużyn, które miało miejsce 15 listopada zeszłego roku, było niezwykle zacięte i zakończyło się naszą wygraną 5-4. Legioniści po 18 minutach gry prowadzili już 3-0 i kiedy wydawało się, że mają mecz pod kontrolą, goście strzelając trzy bramki. doprowadzili do wyrównania. Do remisu 4-4 doprowadzili na 11 minut przed końcem. Ostatecznie zwycięskiego gola, na niespełna 9 minut przed końcową syreną, zdobył Adam Grzyb. W porównaniu z tamtym spotkaniem, w zespole ze Zgierza doszło do dwóch wspomnianych zmian kadrowych, z kolei w Legii doszło czterech zawodników - "Boha" Yusupov, Mateusz Olczak, Michał Szymczak oraz Mateusz Szafrański. Ten ostatni nie miał jeszcze okazji zadebiutować z eLką na piersi.



Ostatni mecz legionistów z We-Metem może napawać optymizmem. Nasz zespół zagrał bardzo skutecznie, stwarzając sobie mnóstwo sytuacji strzeleckich, ale również długo utrzymując się przy piłce. Z bardzo dobrej strony pokazali się także dwaj nasi bramkarze, którzy znaleźli się w kadrze na to spotkanie. W sobotę potrzebna będzie pełna koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty, a także determinacja, jaką mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnią niedzielę w hali przy Gładkiej. W tym roku legioniści jeszcze nie wygrali wyjazdowego meczu, zdobywając tylko punkt w dwóch spotkaniach na terenie przeciwnika. W Zgierzu o zwycięstwo łatwo nie będzie, ale obecna sytuacja w tabeli sprawia, że obie drużyny zapewne zagrają va banque. Tym bardziej, że z remisu najbardziej ucieszyliby się walczący również o awans gdańszczanie.



FOOTBALL CLUB 10 ZGIERZ

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 13-2-4

Bilans u siebie: 5-2-2

Bramki zdobyte/bramki stracone: 93-63



Skład: Maciej Marciniak, Jakub Amsolik, Mateusz Komorowski, Maciej Kaźmierski (bramkarze), Wojciech Banaszczyk, Krzysztof Baszczyński, Norbert Błaszczyk, Arkadiusz Błaszczyk, Amadeusz Brzosko, Sebastian Ceglarz, Marcin Gil, Kamil Gil, Łukasz Góralczyk, Marcin Karasiński, Fabian Kasierski, Michał Maciąg, Norbert Magdziarek, Emil Młynarczyk, Rafał Niewiadomski, Adrian Olszewski, Krystian Pomykała, Mateusz Sadłecki, Piotr Werner.

trener: Michał Zawadzki



Ostatnie wyniki: Best Drive Piła (d, 7-2), We-Met Kamienica Królewska (w, 4-2), TAF Toruń (d, 9-5), Orlik Mosina (w, 3-8), Victoria Sulejówek (d, 5-3), Widzew Łódź (w, 1-3), Dragon Bojano (d, 3-3), Legia Warszawa (w, 5-4), KS Gniezno (d, 4-2), Futsal Szczecin (w, 3-5), Futsal Oborniki (d, 3-3), Futbalo Białystok (w, 6-7), Best Drive Piła (w, 2-5), TAF Toruń (w, 2-4), Orlik Mosina (d, 2-4), Victoria Sulejówek (w, 5-8), Widzew Łódź (d, 7-4), Dragon Bojano (w, 2-5).



Strzelcy bramek: Arkadiusz Błaszczyk 29, Michał Maciąg 21, Norbert Błaszczyk 8, Rafał Niewiadomski 7, Wojciech Banaszczyk 6, Krzysztof Baszczyński 5, Łukasz Góralczyk 5, Marcin Karasiński 5, Fabian Kasierski 3, Krystian Pomykała 3, Amadeusz Brzosko 1, Kamil Gil 1, Emil Młynarczyk 1, Piotr Werner 1.



Termin meczu: sobota, 13 marca 2021 roku, g. 20:00

Adres hali: Zgierz, ul. Wschodnia 2 (MOSiR Zgierz)

Pojemność hali: 498 miejsc (mecz bez udziału publiczności)