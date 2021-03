Napastnik Jose Kante został piłkarzem kazachskiego Kajrata Ałmaty. Podpisał kontrakt do końca grudnia 2022 roku. W obecnym sezonie rozegrał cztery mecze w barwach Legii Warszawa. Zimą rozwiązał kontrakt ze stołecznym klubem.

WSL - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Nie chcemy widziec wiecej w LEGII !!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 40 minut temu, *.play-internet.pl Bye bye wkladzie do Koszu(L)ki. odpowiedz

Trec - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pamiętaj żeby pozamiatać koszulką szatnie.. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dziękujemy i powodzenia. odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.chello.pl Miales chamie zloty róg odpowiedz

ZGL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Za koszulke ktora sni jeszcze po nocach nie szkoda ! Nie do zobaczenia !!! odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To już cudownie ozdrowiał!? odpowiedz

ANTYzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia i dzięki za walkę w Legii! Jak dla mnie fajny zawodnik, zadziorny i zawsze chętny do gry.



A śmiesznym napinaczom - dziękujemy za głupotę! odpowiedz

Franco - 14 minut temu, *.55.204 @ANTYzygo: powiedz czym są dla Ciebie barwy klubowe? odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ch.j na droge fotomontarz faken! Niech lazie tam i nie wraca. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wpłynie mu pierwsza rata i piłkarza nie "mata". Gratulacje! Popatrzymy na błyskotliwą karierę w Kajracie. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Czyli ze w lipcu przyjedzie i spusci nam eurowpyeerdol w pucharach. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de @Krzeszczu: W eliminacjach do europejskich pucharów. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.188 @Krzeszczu: :-) odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Darek : To rozumiemy samo przez sie :-) odpowiedz

Ryjek - 29 minut temu, *.wanadoo.fr @Darek : A to nie jest tak że jak wygrasz z pasterzami to zostajesz już mistrzem świata? Ja o żadnej fazie grupowej nie słyszałem. Są 4 mecze, i jak wygrasz 4ty to już jesteś mistrzem... ale tego jeszcze żadnemu darkowki się nie udało. odpowiedz

