Trening

Trenowali bez Yaxshiboyeva

Środa, 10 marca 2021 r. 16:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii kontynuuje przygotowania do meczu z Wartą Poznań. W środę w zajęciach wziął udział nieobecny we wtorek Artur Boruc, ale nadal zabrakło Jasurbeka Yaxshiboyeva. Uzbek od sobotniego sparingu z Zawiszą Bydgoszcz ma problem z naciągniętym mięśniem przywodziciela. Z treningów musiał zrezygnować także Marko Vesović. Wydawało się, że Czarnogórzec jest coraz bliżej powrotu do pełnych treningów, ale pojawił się uraz kolana i perspektywa jego powrotu na boisko w najbliższych tygodniach się oddaliła.







Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka



Nadal nie trenują Igor Lewczuk i Wojciech Muzyk, a Joel Valencia tylko truchta dookoła boiska.



Legioniści rozpoczęli zajęcia od pracy na siłowni, a następnie przenieśli się na jedyne podgrzewane na boisko w ośrodku treningowym, gdzie kontynuowali wzmacnianie siły z wykorzystaniem dodatkowych obciążeń podczas sprintów. Głównym elementem treningu była jednak taktyka. Na dwóch połowach prowadzone były ćwiczenia, których zadaniem był pressing i odbieranie piłki czwórce obrońców. Potem zespół podzielony był na trzy drużyny na zmianę przeprowadzane były akcje ofensywne, a na zakończenie rozegrano większą gierkę (2 razy 7,5 min) na całej szerokości boiska. W ostatniej akcji środowej gierki urazu doznał Kacper Kostorz - boisko opuszczał z lodowym okładem na prawym kolanie. Składy wyglądały następująco:



"Żółci": Boruc (Tobiasz) - Juranović, Wieteska, Szabanow - Wszołek, Slisz, Andre Martins, Mladenović - Kapustka, Rafael Lopes, Luquinhas

"Szarzy": Miszta (Cierzniak) - Skibicki, Jędrzejczyk, Hołownia, Cholewiak - Kisiel, Gwilia, Muci, Rusyn - Włodarczyk (Kostorz), Pekhart



Ekipa żółtych składała się z zawodników, którzy mają największe szanse na występ w sobotnim meczu z poznaniakami. Dobra postawa Josipa Juranovicia na prawej obronie w Wrocławiu może spowodować, może spowodować, że na placu zabraknie miejsca dla "Jędzy". O swoje podczas treningów mocno walczy mocno Rafael Lopes. Na ten moment mocno rozczarowuje Nazarij Rusyn. Ukrainiec nie pokazał się z dobrej strony w sobotnim sparingu drugiej drużyny z Zawiszą Bydgoszcz i nie pojechał na Dolny Śląsk. W trakcie treningowych nie może znaleźć wspólnego języka kolegami. Długo przytrzymuje piłkę i często oddaje strzały z nieprzygotowanej pozycji. Na drugim biegunie jest Bartosz Kapustka, który wyrasta na lidera - dużo mu wychodzi, gra na coraz większym luzie. Ernest Muci dobrze radzi sobie w nowej drużynie, bywa chwalony przez trenerów podczas zajęć.



Mocno eksploatowana murawa



Póki co w Legia Training Center do dyspozycji piłkarzy jest tylko jedno boisko z naturalną nawierzchnią - to, które jest podgrzewane. Pozostałe ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i brak odpowiedniej wegetacji trawy nie zostały jeszcze udostępnione do treningu. Prognoza na najbliższe dni nie jest sprzyjająca, możliwe są przymrozki. To oznacza, że zespół nadal będzie ćwiczył coraz słabiej wyglądającym podłożu, które ciężko załatać po codziennych treningach.



W czwartek legioniści będą trenowali o godzinie 11.