Banery zapraszające w sobotę na Łazienkowską 3

Dziś nad ranem w kilkudziesięciu ważnych miejscach komunikacyjnych w Warszawie i okolicach pojawiło się ponad 50 banerów "Sobota 20:00 - Wszyscy na Ł3", przypominających, że przy okazji meczu Legii z Wartą Poznań fani Legii zbierają przy naszym stadionie przy Łazienkowskiej. "Czas, chociaż na chwilę wrócić. Wrócić w takiej formie, na jaką teraz możemy sobie pozwolić i jest najbardziej zbliżona do tego za czym tak tęsknimy. Wrócić razem, koło siebie, ramię w ramię dla Legii. Dlatego apelujemy do każdego Legionisty. Przyjdź 13.03 na Łazienkowską 3! Przyjdź, pośpiewaj, skacz, dopinguj, ciesz mordę i na chwilę zapomnij o tym, co nas otacza. Niech piłkarze nas usłyszą. Niech usłyszą i zobaczą nas różne kmioty, którym na rękę jest nasze siedzenie na dupach. Niech usłyszy nas Warszawa. Pamiętajcie, że takie spotkanie ma sens tylko i wyłącznie w liczbie godnej naszego klubu. Nie widzieliśmy się grubo ponad pół roku. Nie chodzimy na mecze, obecnie nie dajemy Legii od siebie absolutnie nic. Zmobilizujcie się, tego jednego wieczora bądźcie koniecznie. Bądźcie z Legią!" - apelują Nieznani Sprawcy.

Adson 78 - 54 minuty temu, *.plus.pl Super !!! <3 ( L )

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Siedzenie na dupach"? Chyba jednak lepsze, niż siedzenie na mordach.

BTW: jest ktoś na tym forum (i na innych forach kibicowskich), który zaręczy, że po ew. otwarciu stadionów, kibice bedą zachowywać podstawowe kryteria higieniczne np. dystans społeczny? Nikt normalny nie otworzy stadionów do końca sezonu. Po co judzić ludzi? Dlatego że rudy dzban z PZPN, odgrywa się za to, że ustawa nie pozwala mu na trzecią kadencję? odpowiedz

Stef - 18 minut temu, *.121.23 @Po(L)ubiony:



Jesteś idiotą, który nie dostrzega tego co się dzieje.Wierchuszka bawi się kosztem ludzi.

Tysiące firm pada, ludzie tracą pracę bo co wirus grypy grasuje ? W 21 wieku?



Myśl to nie boli

PFCL - 1 godzinę temu, *.inetia.pl i elegancko

