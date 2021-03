Wietrzny trening w LTC

Czwartkowe zajęcia legionistów na boisku rozpoczęły się o 11:45, wcześniej zawodnicy mieli długą odprawę przed meczem z Wartą Poznań. Po 10 minutowej rozgrzewce i kolejnych 10 minutach gry w dziadda rozpoczęła się właściwa część treningu. Pogoda nadal nie rozpieszcza, dziś było bardzo mroźno. Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Woytka Zawodnicy pracowali nad dośrodkowaniami, które momentami skutecznie utrudniał silny wiatr. - Koncentracja! Takie same warunki pogodowe mogą być na meczu - mobilizował podopiecznych Czesław Michniewicz. Następnie odbyła się gierka na pełnej szerokości boiska. Gra rozpoczynała się od Artura Boruca, a zadaniem "Żółtych" było zdobycie gola na jedną z dwóch bramek ustawionych na linii końcowej z drugiej strony. Początkowe składy wyglądały następująco, w trakcie nastąpiły roszady: Żółci: Boruc - Juranović, Wieteska, Szabanow - Wszołek, Andre Martins (Gwilia), Slisz, Mladenović - Kapustka, Rafael Lopes (Pekhart), Luquinhas Fioletowi: Cierzniak, Tobiasz (Miszta) - Skibicki, Jędrzejczyk, Hołownia, Cholewiak - Kisiel, Gwilia (Andre Martins), Muci, Rusyn - Włodarczyk, Pekhart (Rafael Lopes) - Wstawaj Tomi, wstawaj! Nic nie było, sędziuje Frankowski! - krzyknął szkoleniowiec, gdy Pekhart przewrócił się w polu karnym i domagał się odgwizdania przewinienia. W treningu nie uczestniczył Kacper Kostorz , który w środę doznał urazu kolana. Nadal nieobecni byli także Yaxshiboyev, Lewczuk, Vesović, Mosór, Valencia i Muzyk. Piątkowy trening legioniści mają zaplanowany na godzinę 17 - zajęcia będą zamknięte dla mediów. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa trenera przed sobotnim meczem z Wartą, którego początek zaplanowano na godzinę 20:00. Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Woytka

Majk - 31 minut temu, *.chello.pl Wiadomo ile przerwy Yasura? odpowiedz

Lupus - 39 minut temu, *.centertel.pl Podobno Jacek Magiera jest wolny i szuka pracy.

Może jakaś zmiana na stanowisku trenera? odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.chello.pl ligę wygramy przeciętniakami..... odpowiedz

Rere - 2 godziny temu, *.02.net Wazne ze wietes w pierwszym, teraz moge spac spokojnie odpowiedz

