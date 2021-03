Powtórka mile widziana

Zapowiedź meczu

W sobotę na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia podejmie Wartę Poznań w spotkaniu 21. kolejki Ekstraklasy. W pierwszym starciu obydwu zespołów zdecydowanie lepiej wypadli mistrzowie Polski, którzy nie dali swoim przeciwnikom najmniejszych szans. Jak będzie tym razem?



Po ostatniej ligowej kolejce Legia powiększyła przewagę w tabeli nad rywalami do mistrzostwa. Dzięki zwycięstwu nad Śląskiem Wrocław oraz potknięciom Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin, "Wojskowi" odskoczyli im na siedem punktów. Mecz z graczami Vitezslava Lavicki nie należał do najciekawszych. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnego celnego strzału ze strony piłkarzy stołecznego klubu. Dopiero po zmianie stron do siatki przeciwników trafił Paweł Wszołek, który w ten sposób zagwarantował Legii komplet punktów.



Sytuacja kadrowa



Przed meczem z Wartą Czesław Michniewicz ma spory komfort w kwestii wyboru podstawowej jedenastki. W tygodniu trenowali wszyscy istotni zawodnicy. W czwartek w zajęciach nie uczestniczył Kacper Kostorz, który dzień wcześniej doznał urazu kolana. Ponadto nieobecni byli Yaxshiboyev, Lewczuk, Vesović, Mosór, Valencia i Muzyk. Debiut pierwszego z nich zostanie nieco odłożony w czasie. Napastnik od sobotniego sparingu z Zawiszą Bydgoszcz ma problem z naciągniętym mięśniem przywodziciela. Martwić może także, że ponownie do gabinetów lekarskich powrócił Marko Vesović. Czarnogórzec znów zmaga się z problemami z kolanem.



W pierwszym starciu pomiędzy Legią i Wartą w tym sezonie górą byli piłkarze z Warszawy. W listopadzie 2020 roku na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim mistrzowie Polski rozstrzygnęli sprawę w zaledwie 30 minut, kiedy do siatki trafili Paweł Wszołek, Filip Mladenović oraz Tomas Pekhart. Tamten mecz pokazał, jak duża różnica dzieli topowy zespół w kraju od beniaminka. Mimo wszystko od tamtego czasu sporo się zmieniło. Teraz Warta nabrała już więcej ligowego doświadczenia i stała się trudniejszym przeciwnikiem.



Ekstraklasa nie taka straszna



Pomimo tego, że Warta Poznań ma w tym sezonie status beniaminka, to radzi sobie w lidze zaskakująco dobrze. Chyba mało kto spodziewał się, że poznaniacy w marcu będą walczyli o miejsce w pierwszej ósemce. Najbliższy rywal Legii jest obecnie w dobrej formie. W ostatnich pięciu spotkaniach piłkarze Warty schodzili z boiska z trzema punktami trzykrotnie. Wówczas ofiarami stali się piłkarze Zagłębia Lubin, Piasta Gliwice oraz Wisły Płock. W tym krótkim okresie ich jedynymi pogromcami był inny klub z tego miasta - Lech. W derbach Poznania Warta prowadziła niemal przez całą drugą połowę, jednak w końcówce dała sobie wbić dwa gole, przez co ostatecznie straciła punkty. Jedynego gola dla niżej notowanego przeciwnika strzelił wówczas 29-letni Mateusz Kuzimski, który w tym sezonie przechodzi drugą młodość. Pomimo tego, że jest to dla niego pierwszy sezon w Ekstraklasie, to ma już na koncie dziewięć trafień.



W ostatniej kolejce z dobrej strony pokazał się również Makana Baku. Niemiecki pomocnik, mający swoje korzenie w Demokratycznej Republice Konga, dwukrotnie pokonał bramkarza Wisły Płock. 22-latek ostatnio grał w niemieckim KSV Holstein Kiel von 1900. W tym sezonie w drugoligowcu nie mieścił się jednak w kadrze, dlatego też w styczniu zdecydował się na wypożyczenie do Polski.



Warta jest drużyną, która jak dotychczas najrzadziej remisuje. Klub z Poznania dzielił się punktami z przeciwnikami zaledwie dwukrotnie - z Piastem oraz Lechią. Biorąc pod uwagę kluby z dolnej połówki tabeli, to mają ponadto najwięcej wygranych (8) oraz najwięcej przegranych (10). Interesująco wygląda również bilans spotkań u siebie i na wyjazdach. Warta notuje w takich meczach dokładnie taki sam bilans - 4-1-5. Jedyna różnica to bilans bramkowy. U siebie strzelili 8 goli, tracąc 10, natomiast na wyjazd zdobyli i stracili dokładnie tyle samo, czyli 12.



Tabela Ekstraklasy przed 21. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 20 42 13 3 4 34-20 2. Pogoń Szczecin 20 35 10 5 5 24-13 1 3 1 0 0 1-0 3. Raków Częstochowa 20 35 10 5 5 30-20 1 0 0 0 1 0-1 9. Piast Gliwice 20 27 7 6 7 26-23 10. Warta Poznań 20 26 8 2 10 20-22 11. Wisła Kraków 20 25 6 7 7 30-26 2 4 1 1 0 3-1

