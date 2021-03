Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 13 marca 2021 r. 21:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali na wyjeździe 2-1 UKS SMS Łódź. w CLJ U17 Legia uległa 1-3 Stomilowi, nie wykorzystując nawet rzutu karnego. Drużyna U16 przegrała 4-6 w sparingu z Rakowem w Częstochowie. W CLJ U15 Legia wygrała 4-1 z Jagiellonią i prowadzi aktualnie w tabeli grupy A rozgrywek. Kolejne mecze, z udziałem drużyn najmłodszych - w niedzielę.



CLJ U18: UKS SMS Łódź 03 1-2 (1-1) Legia U18

Gole:

0-1 12 min. Wiktor Kamiński (as. Miłosz Pacek)

1-1 41 min.

1-2 74 min. Kajetan Staniszewski 74' (b.a.)



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka (61' Jakub Kwiatkowski), Jehor Macenko (46' Marcel Myszka), Damian Urban, Miłosz Pacek – Bartosz Ślendak, Ignacy Dawid (86' Michał Kochanowski), Bartosz Wicenciak – Dawid Niedźwiedzki (72' Kajetan Staniszewski), Wiktor Kamiński (61' Jordan Majchrzak), Kacper Skwierczyński. Rezerwa: Maciej Kikolaki [04], Jerzy Munik

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: Legia U17 1-3 (1-1) Stomil Olsztyn 04

Gole:

0-1 15 min. Mateusz Sobotka (po rzucie rożnym)

1-1 22 min. Dawid Kiedrowicz (as. Igor Strzałek)

1-2 57 min. Mateusz Sobotka b.a.

1-3 72 min. Bartosz Florek (po rzucie wolnym)



Strzały (celne): Legia 20 (9) - Stomil 11 (7)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Marcel Krajewski, Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski Ż, Jakub Rutkowski (Kpt) – Sebastian Kieraś (72' Bartosz Mikołajczyk), Kacper Knera, Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz, Wiktor Puciłowski (57' Maciej Bochniak [05]), Bartosz Dziemidowicz (80' Bartosz Krasuski [05]). Rezerwa: Tomasz Zieliński [05](br)

Trener: drużynę prowadził dziś Norbert Misiak



Sparing: Raków Częstochowa 05 6-4 (2-3) Legia U16

Gole:

1-0 min. Jakub Rozwadowski

1-1 27 min. Roman Zhuk (as. Filip Borowski)

1-2 29 min. gracz klubu partnerskiego (as. Lucio Ceci)

2-2 min. Jakub Rozwadowski

2-3 43 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

3-3 min. Patryk Malamis

4-3 min. Jakub Rozwadowski

5-3 min. Kamil Jasiński

6-3 min. Kacper Janczak

6-4 86 min. Oskar Lachowicz (as. Lucio Ceci)



Legia: Antoni Wodzicki - Franciszek Saganowski [06], Ignacy Morawski (70' Igor Szostek), Kajetan Pysz [06], Lucio Ceci - Filip Rejczyk [06](46' Benedykt Piotrowski), Oskar Lachowicz, gr. klubu partnerskiego, Kacper Rojkowicz (30' Filip Borowski), Roman Zhuk [06] - Tomasz Rojkowski [06](65' Gracjan Gawroński)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia U15 4-1 (2-1) Jagiellonia Białystok 06

Gole:

1-0 7 min. Jakub Grzejszczak (as. Maciej Saletra)

1-1 15 min. Szymon Stypułkowski (rzut karny)

2-1 38 min. Jakub Kowalski (as. Fryderyk Misztal)

3-1 75 min. Oliwier Olewiński (as. Maciej Saletra)

4-1 80 min. Maciej Złotkowski (as. Jakub Kowalski)



Strzały (celne): Legia 17 (9) - Jagiellonia 6 (2)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński (78' Maciej Złotkowski), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (kpt), Jakub Grzejszczak Ż - Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz, Fryderyk Misztal (67' Jakub Żewłakow) - Piotr Zieliński (57' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski, Mateusz Sitek (57' Karol Kosiorek). Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U11 - Varsovia U11 (2010)



Strzały (celne): Legia 16 (12) - Varsovia 5 (2)



Grano 2x30 minut



Legia: Franciszek Golański - Dawid Rodak, Oliwier Pruszyński, Xawery Eichler, Igor Brzozowski, Oskar Putrzyński, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Wiktor Wach.

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



W czwartek młodzi legioniści zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z Varsovii. Legioniści zaczęły mocno, ale kolejne minuty to wzajemne badanie się i neutralizowanie poczynań. Gra zrobiła się nieco bardziej otwarta po ok. 20 minutach gry - do interwencji został zmuszony golkiper Legii, kilka razy ładnie piłkę rozegrali z przodu legioniści. Druga odsłona była nieco bardziej otwarta, sąd nieco większa ilość dobrych okazji dla obu zespołów. Nasi gracze grali nie tylko efektownie, ale i konkretnie oraz dokładnie w okolicach pola karnego Varsovii. Dobra postawa w zetknięciu z zawsze wymagającym rywalem dodała optymizmu przed niedzielnym pojedynkiem z Jaguarem Gdańsk.