Siatkówka

Siatkarze rozpoczynają fazę play-off

Piątek, 12 marca 2021 r. 09:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ten weekend siatkarze Legii rozpoczną fazę play-off sezonu 2020/21. Nasz zespół był rewelacją sezonu zasadniczego, w którym zanotował rewelacyjny bilans 17 zwycięstw i 1 porażkę, co dało pewne pierwsze miejsce na koniec rundy. Dzięki temu Legia posiada przewagę parkietu w rywalizacji z Camperem Wyszków.



Na tym etapie rozgrywek gra się do trzech wygranych. Pierwsze dwa mecze odbędą się w Warszawie, trzeci i ew. czwarty w Wyszkowie, zaś gdyby był potrzebny piąty mecz, jego gospodarzem będzie Legia. Pierwsze dwa mecze odbędą się już w najbliższą sobotę i niedzielę o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na warszawskim Mokotowie.



Camper po sezonie zasadniczym zajął 4. miejsce z bilansem 11-7. W obu dotychczasowych meczach Legii z Camperem górą byli podopieczni Mateusza Mielnika. Najpierw w październiku legioniści wygrali na własnym parkiecie 3-1 (23-25, 25-23, 25-20, 25-15), a następnie w wyjazdowym meczu w połowie grudnia zwyciężyli po niezwykle emocjonującym spotkaniu 3-2. Dwa pierwsze sety bardzo wysoko wygrali wyszkowianie - do 15 i 14, ale nasi siatkarze nie złożyli broni. W trzecim secie wygrali 25-20, a w czwartym bili się o każdą piłkę i zwyciężając 31-29, doprowadzili do tie-breaka. Chociaż Camper prowadził już różnicą aż czterech punktów, zwyciężyliśmy w nim 15-13.



- Czy będzie awans do I ligi? Ten system rozgrywkowy jest brutalny. Pogratulowałem chłopcom po sezonie zasadniczym, a potem musiałem sprowadzić ich na ziemię, bo to dopiero pierwszy etap, a są 4. To 1. miejsce daje nam jedynie to, że zaczynamy meczem u siebie, ale walka rozpoczyna się od nowa. W każdym meczu musimy się bić o zwycięstwo - powiedział trener Legii, Mateusz Mielnik.



Dwa pierwsze mecze, zaplanowane na 13 i 14 marca, będzie można zobaczyć na kanale YouTube profilu "Legia Siatkówka". Zwycięzca trzech meczów w tej rywalizacji zapewni sobie awans do trzeciego etapu rozgrywek, a mianowicie turnieju półfinałowego, który będzie miał miejsce w dniach 9-11 kwietnia. Wówczas Legii przyjdzie ponownie walczyć z drugą drużyną ze swojej grupy oraz z dwoma najlepszymi drużynami z grupy 3. Miejsce rozegrania turnieju zostanie wyłonione w drodze konkursu ofert złożonych przez zainteresowanych, wyrażających chęć organizacji turnieju.







