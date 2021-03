19-21.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 marca 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarzy Legii w najbliższą niedzielę czeka wyjazdowe spotkanie w Lubinie z miejscowym Zagłębiem. Siatkarze w sobotę zagrają mecz nr 3 w pierwszej rundzie play-off drugiej ligi i wygrana zapewni im awans do dalszej fazy (turnieju półfinałowego). W przypadku porażki, konieczne będzie spotkanie w Wyszkowie również w niedzielę.



Koszykarze w niedzielę zakończą sezon zasadniczy EBL - transmisja od 17:30 w Polsacie Sport Extra. Od wyniku meczu z Kingiem Szczecin, zależeć będzie, które miejsce nasz zespół zajmie przed fazą play-off. W drużynie ze Szczecina jest problem z koronawirusem i nie jest wykluczone, że szczecinianie będą zmuszeni do oddania meczu walkowerem, jako że nie ma już wolnych terminów do rozegrania meczu przed startującą za tydzień fazą play-off.



Również w niedzielę, tylko o 15:00, nasi futsaliści podejmować będą na własnym parkiecie TAF Toruń - legioniści aktualnie prowadzą w tabeli I ligi. Spotkanie będzie można zobaczyć na YT sekcji.



Zapaśnik Legii, Rafał Krajewski w ten weekend walczyć będzie w Budapeszcie w Europejskim turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Legionista rywalizować będzie w kat. -130kg.



Rozkład jazdy:

19.03 g. 13:00 Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom

20.03 g. 15:00 Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa

20.03 g. 18:00 ŁKS Łódź - Legia II Warszawa [kosz]

20.03 g. 18:00 Camper Wyszków - Legia Warszawa [siatka]

20.03 g. 19:08 ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec

21.03 g. 15:00 Legia Warszawa - TAF Toruń [futsal, ul. Gładka 18]

21.03 g. 15:00 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg

21.03 g. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

21.03 g. 17:35 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

21.03 g. 20:00 Ajax Amsterdam - FC Den Haag



Młodzież:

W ten weekend rozgrywki ligowe wznowią kolejne drużyny z kategorii, U14, U16 i U18. Najmłodsi rozegrają z kolei sparingi.



20.03 g. 12:00 Ząbkovia Ząbki 04 - Legia U17[CLJ U17] [Ząbki, ul. Słowackiego]

20.03 g. 12:00 Legia U18 - Lechia Gdańsk 03 [CLJ U18] [LTC - 6]

20.03 g. 12:30 UKS SMS Łódź 06 - Legia U15 [CLJ U15] [Łódź, ul. Milionowa 12]

20.03 g. 14:00 Legia U14 - Ostrołęcka APN 07 [LTC - 6]

20.03 g. 14:00 UKS Varsovia 05 - Legia U16 [ul. Okopowa 55a]

20.03 g. 15:00 Legia Warszawa U-12 - MUKS Pivot Piastów U-12 [kosz, ul. Narbutta 14]

21.03 g. 12:00 Legia U10 - Warta Poznań U10 [LTC - 7]

21.03 g. 14:00 Legia U11 - Warta Poznań U11 [LTC - 7]

21.03 g. 14:00 Legia U12 - AP Reissa Poznań 09 [LTC - 6]

21.03 g. 14:00 UWKS Legia U18 - MKS Małkinia 03 [ul. Okopowa 55a]

21.03 g. 16:00 Legia U13 - Znicz Pruszków [LTC - 7]