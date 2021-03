Spotkanie Legii z Wartą Poznań rozpocznie się w sobotę godzinie 20:00. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra HD. Mecz online w internecie dostępny jest na platformie canalplus.com. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

Hanys89 - 21 minut temu, *.154.69 Mecz ino w C+ odpowiedz

Konrad - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Wszyscy o 20:00 na Ł3 !! odpowiedz

ZGL - 55 minut temu, *.tpnet.pl LEGIO ogladamy i cieszymy sie z gry !!! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Spotykaja sie dwie druzyny ktore sa na fali - LEGIA gra u siebie wiec maniany nie odwali !!! odpowiedz

Artur bezrobotny - 2 godziny temu, *.datapacket.com Proszę o podanie strimów odpowiedz

tyciu - 57 minut temu, *.orange.pl @Artur bezrobotny:



s365.live powodzenia odpowiedz

