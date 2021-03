Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Warta Poznań przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

ben - 46 sekund temu, *.inetia.pl Grubas bramka za kołnierz jak junior. Wyskok 0 cm odpowiedz

Szymon - 21 minut temu, *.254.77 poproszę o linka

odpowiedz

Bródno - 19 minut temu, *.orange.pl @Szymon:

Dawaj pod stadion.

Wyłącz TV odpowiedz

Typ - 15 minut temu, *.play-internet.pl @Bródno: jak tak mozesz byc przeciw za waszym rządem pt wina Tuska ???? odpowiedz

:) - 2 minuty temu, *.chello.pl @Szymon: szkoda prądu odpowiedz

Pioter - 39 minut temu, *.centertel.pl W końcu Jędza na ławie.Długo czekałem na ten moment...Ale ławka jakąś okrojona.Gdzie te wzmocnienia? odpowiedz

Luta - 45 minut temu, *.plus.pl Gdzie te chłopaki z transferów?? Rusyn, Muci i Jasur? Nawet ma ławce ich nie ma.

A Czanogorca pogonili bo niby nie gotowy do gry a zagrał 4 mecze 2x 60 minut i 2 razy po 90 już w Izraelu. odpowiedz

Maciej - 22 minuty temu, *.supermedia.pl @Luta : Muci jest odpowiedz

:) - 53 sekundy temu, *.chello.pl @Maciej: jest bo musi odpowiedz

Bródno - 46 minut temu, *.orange.pl Dojeżdżam pod stadion za chwilę jak temat z parkowaniem aut, macie jakieś info bracia dużo policji? odpowiedz

Elquatro - 25 minut temu, *.chello.pl @Bródno : nikogo nie ma odpowiedz

Bródno - 19 minut temu, *.orange.pl @Elquatro:

Od strony Powiśla widziałem koło 7 radiolek pełnych w biale kaski. odpowiedz

Elquatro - 4 minuty temu, *.chello.pl @Bródno: dzięki za info mordo. Jakby coś to idę się wykąpać. odpowiedz

Żuku - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Też w drodze odpowiedz

olek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Duży białych kasków pod stadionem? odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.com.pl dobra ja już ruszam z różową pod stadion,kto jeszcze niezdecydowany niech tez ruszy dupsko,nie ma co się zastanawiać odpowiedz

taktoja - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @kkk: Dzieciaczku, zostań lepiej w domu. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Nie poznaję Pana Trenera. Kupon na ławce przy kursie 8.80? Szacun Czechu. odpowiedz

