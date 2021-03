Komentarze (57)

cuLt⚽️King - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Brawo!Legia ! Brawo! N.S!Brawo!Wszyscy lepsi I troche słapsi..maciora 3 leci na tablicy trzy do zero sie šwieci!.....mogło by być 3!do zera traffiła!Legia!frajera!.......⚽️⚽️⚽️....ale nic ,horrorowato sie w końcöwce zrobiło...wszyscy pijani i śpiewamy Uuuukochaaanaaa!maaaa!3!punktyyyy!maaaa! p.s Arturku pleas musisz wiécej sie ruszać...mogłeś wszystko wyjâć...sorry ale kocie ruchy ćwicz wiècej! odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Coraz lepsza gra Wieteski - co sie stalo ? odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dobra gra Warty ale LEGIA byla lepsza tym samym inkasujac 3pkt. ale gra od 80 minuty slaba bo bronimy wyniku a brak sil na atak bo jest najlepsza obrona jest atak a to sie powtarza wiec jest potrzeba dokonania wiecej zmian ale P.Trener uwaza ze wystarczy dwie moze w przyszlosci to sie zmieni a mala ilosc zmian oby w przyszlosci nie zakonczyla sie roczarowaniem.!!! odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl A Wszołek znowu bez szkieł! Czy w sztabie nie ma odpowiednich ludzi by naprawić mu wzrok! Przecież on znowu mruży oczy i nie widzi! Co za amatorszczyzna! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Nonszalancja w grze Ślisza, Kapustki i Gwili była przerażająca. Gra z trzema obrońcami, to nie pomysł na Legię. Wynik lepszy niż gra. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Troche surowa ocena gry Gwilii i Kapustki. Slisz rzeczywiście słabo do przerwy, po - ciut lepiej. Generalnie zgoda z Twoim ostatnim zdaniem :). odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat bronimy się rozpaczliwie w meczu z Warta zamiast zrobić zmiany dać nowy impuls drużynie to Czesio każe bronić.. Inna rzecz że Legia gra w 9 Slisz Lopez i Gwila to sabotaż.. O dziwo Wieteska bez Jędrzejczyka gra nieźle.. Czemu nie wszedł Muci... A Żewłakow nie nadaje się na komentatora.. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.235.160 @Syn trenera: wszystko cacy tylko co Ty chcesz od Slisza jak on jest gra bardzo dobrze. Gvilia to jest dno całkowite odpowiedz

Zięciu - 2 godziny temu, *.orange.pl @Syn trenera: strasznie marudny jesteś. To źle, tamto źle. Mordo więcej optymizmu. 3:2 do przodu. A bramki dla Warty z niczego. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.233.214 @Luk: ze wszystkim zgoda ja tylko bronie Slisza bo jak dla mnie gra dobrze . Nie tak żeby go jechać na forum . Ogólnie na temat sytuacji drużyny i sztabu mam identyczne zdanie. Pozdr morda odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia dziękuję ⚽️⚽️⚽️

Warta szacunek..

Z poważaniem. odpowiedz

cu L t⚽️Le g I a - 30 minut temu, *.amazonaws.com @filand: ✨⚽️⚽️⚽️✨Warta good luck! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl fajny meczyk, Warta świetna, emocje, ładne bramki, LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie moge patrzeć na tego parodystę. Kapustka po stracie jeździ na dupie a ten łysy debil człapie po boisku odpowiedz

Pekhart - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zostawie jego gre bez komentarza:) Moze go nastrzela w głowę jak z Warta w pierwszym meczu..:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chcecie karnego, przyjezdzajcie na Lazienkowska, zawsze ktos pomoze. To juz nie jest ani smieszne, ani smutne, to zalosne. Zawsze ktos lapa machnie. odpowiedz

jot - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak słucham tego popolonijnego komentatora to mnie krew zalewa. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.centertel.pl Boshe czemu Nas pokarałeś tym paralitykiem gwilią. Same straty. piąta kolumna. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czesiu wpuść Muciego obiecałeś... odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.telkab.pl @Syn trenera: Muci na tę chwilę, jest za słaby na to aby wchodzić gdy wynik na styku.

Podobnie jak Włodarczyk czy Kisiel. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.235.168 Gvilia to jest jakimś totalnym nieporozumieniem. Co on gra? Jak on się rusza? Jak on podaje ? Co to kur... za patałach?! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Autor: Dramat zero konstruktywnych celnych podań.. On i Slisz to porazka odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Slisz gra niepewnie i ma żółtą kartkę a czesio zdejmuje Martinsa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl I wchodzi Awas... odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Stiopa: Awas odpowiedz

Bezbek - 3 godziny temu, *.194.144 Artur Boruc jest już niestety za stary i za gruby na naszą Legiunię odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.centertel.pl Że głupi nie pojechałem częściej takie akcje Jesteśmy Najlepsi !!! Żyleta !!! Ogień ludzie ! odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jakoś nie możemy opanować środka boiska. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Przedmeczowe obawy się potwierdzają, Warta znowu ma mecz "na styku". Mieliśmy sporo szczęścia przy dośrodkowaniu Baku. no trzeba na nich uwazać....



Słaby dziś mecz Bartka Slisza. Kartka, kilka strat, faule. Oby się opanował, bo może meczu nie dokończyć... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Gra, ponownie, jak juz od wielu tygodni, bardzo chaotyczna. Wykartkowany SLisz jest poniekad dowodem tej gry. Kazdy sobie. Ani ladu ani skladu, a wedle polskiej mysli szkoleniowej "nadrabiaja walecznoscia" (zeby kibole nie nazekali). Z meczu na mecz coraz gorzej, coraz mniej pilki, a coraz wiecej "battle royal". Cale tej wpeeezdu polskiej mysli szkoleniowej pomylily sie dyscypliny sportowe. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Warta jest dobrze zorganizowana, środkiem trudno jest się przebić, to próbujemy skrzydłami - i słusznie. Z nimi na prawdę trudno jest wygrać. My mamy kłopot w obronie i każdy to wie. Mnie to bardziej niepokoi - jakiś głupi błąd stoperów. Cóż, trzeba dołożyć kolejnego gola :). odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Dobry początek szybko strzelony gol i kontrola nad grą.Jedna akcja Warty i Boruc daje se wrzucić piłkę za kołnierz.

Od 35 minuty tracimy kontrolę na meczem i Warta dochodzi do kilku sytuacji.

Slisz kilka niewymuszonych błędów w środku pola jak 23,33 i 45 minucie.Pracuje na drugą żółtą kartkę. odpowiedz

Znalazca - 4 godziny temu, *.centertel.pl Filip Zdziarski- zgubiłeś kartę debetową!! Mam ją :)) odpowiedz

BombeRRo - 4 godziny temu, *.114.148 Roztyty Boruc już nie umie się od ziemi oderwać odpowiedz

Jagi - 4 godziny temu, *.orange.pl Ma ktoś linka do transmisji ? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Jagi: ktos napewno ma.

Ja mam. odpowiedz

ben - 4 godziny temu, *.inetia.pl Grubas bramka za kołnierz jak junior. Wyskok 0 cm odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @ben: wyskok = karta kredytowa :-)) odpowiedz

ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Krzeszczu: Masz rację. To widać na powtórce ;) odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.254.77 poproszę o linka

odpowiedz

Bródno - 4 godziny temu, *.orange.pl @Szymon:

Dawaj pod stadion.

Wyłącz TV odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Szymon: szkoda prądu odpowiedz

Pioter - 4 godziny temu, *.centertel.pl W końcu Jędza na ławie.Długo czekałem na ten moment...Ale ławka jakąś okrojona.Gdzie te wzmocnienia? odpowiedz

Luta - 4 godziny temu, *.plus.pl Gdzie te chłopaki z transferów?? Rusyn, Muci i Jasur? Nawet ma ławce ich nie ma.

A Czanogorca pogonili bo niby nie gotowy do gry a zagrał 4 mecze 2x 60 minut i 2 razy po 90 już w Izraelu. odpowiedz

Maciej - 4 godziny temu, *.supermedia.pl @Luta : Muci jest odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Maciej: jest bo musi odpowiedz

Bródno - 4 godziny temu, *.orange.pl Dojeżdżam pod stadion za chwilę jak temat z parkowaniem aut, macie jakieś info bracia dużo policji? odpowiedz

Elquatro - 4 godziny temu, *.chello.pl @Bródno : nikogo nie ma odpowiedz

Bródno - 4 godziny temu, *.orange.pl @Elquatro:

Od strony Powiśla widziałem koło 7 radiolek pełnych w biale kaski. odpowiedz

Elquatro - 4 godziny temu, *.chello.pl @Bródno: dzięki za info mordo. Jakby coś to idę się wykąpać. odpowiedz

Żuku - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Też w drodze odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Żuku: ok, napisz nam swoje wrażenia odpowiedz

olek - 5 godzin temu, *.chello.pl Duży białych kasków pod stadionem? odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @olek: tak, uwazaj na siebie nie, nasz bohaterze!!! odpowiedz

kkk - 5 godzin temu, *.com.pl dobra ja już ruszam z różową pod stadion,kto jeszcze niezdecydowany niech tez ruszy dupsko,nie ma co się zastanawiać odpowiedz

taktoja - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @kkk: Dzieciaczku, zostań lepiej w domu. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Nie poznaję Pana Trenera. Kupon na ławce przy kursie 8.80? Szacun Czechu. odpowiedz

