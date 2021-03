Konferencja pomeczowa

Tworek: Jesteśmy smutni i źli

Sobota, 13 marca 2021 r. 22:27 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piotr Tworek (trener Warty): Dzisiaj po ostatnim gwizdku jesteśmy smutni, źli na wynik, że straciliśmy 3 bramki i zdołaliśmy tylko odpowiedzieć dwiema. Zbyt prosto i łatwo, a Legia nie wybacza takich błędów. Musieliśmy gonić od początku, a po wyrównaniu szybko dostaliśmy drugą bramkę. W drugiej połowie przez 15 minut mieliśmy zrobić wszystko, żeby odmienić losy meczu, a dostaliśmy trzecią bramkę. Trochę nam zabrakło, ale byliśmy blisko, żeby zdobyć punkt na tym trudnym terenie. Pokazaliśmy, że walczymy o to, żeby nie przegrywać. Ta sportowa złość minie. Jestem dumny z chłopaków, z tego, co zaprezentowali i jak starali się do samego końca zmienić losy meczu. Dziękuję wam, panowie.